Et dierf an dëser wichteger Phase vum Deconfinement net mat der Gesondheet vun de Salariéeën gespillt ginn.

Dat huet den Nationalpresident vum LCGB de Patrick Dury a senger Ried fir den 1. Mee betount. Eng Ried, déi net a gewinnter Form, mä via Internet diffuséiert gouf. All d’Salariéeën missten, wa se erëm mat schaffen ufänken, getest ginn, huet de Patrick Dury gefuerdert. No der sanitärer Kris misst donieft déi 78-Woche-Limitt bei de Krankmeldungen ni méi zum Droe däerfe kommen.



Patrick Dury: Et ass onbegräiflech, firwat een elo sou eng Kris brauch, fir dem responsabele Minister virun Aen ze feieren, datt esou eng Limitt ëmmer erëm Situatiounen schaaft, wou schwéier krank Leit ëm hir finanziell Existenz musse fäerten. Ronn 100 Dossieren vu concernéierte schwéier kranke Leit hu missen iwwerpréift an d'Limitt ausgesat ginn, a weider 30 Dossiere musse ferm suivéiert ginn. Dëst sinn also keng Eenzelfäll. D’Verhale vun de Responsabelen an dësem Dossier ass einfach zynesch an duerch näischt ze rechtfäerdegen.



D’Gewerkschaft géif refuséieren, datt déi aktuell Kris sech um Réck vun de Salariéeën ofspillt an d’Leit ëm hir Existenz fäerte mussen oder hir Plaze riskéieren a verléieren. D’Sozialprestatioune kéinten op kee Fall zeréck gefuer ginn an och d’Steieren net erop gesat ginn, esou nach de Patrick Dury um Dag vun der Aarbecht.