D'Situatioun vun den Zänndoktere wier eng besonnesch, well den Infektiounsrisiko bei hirer Aarbecht méi héich ass, heescht et vun der AMMD.

Vun e Méindeg un, fänken d'Dokteren, d'Zänndokteren a Spideeler erëm lues a lues mam Normalbetrib un. Bis ewell ass jo gréisstendeels per Teleconsultatioun geschafft ginn. D'Doktere sinn awer elo frou, d'Patienten erëm perséinlech kënnen ze traitéieren, wéi den Dr. Guillaume Steichen vun der Doktesch-Associatioun AMMD erkläert.

Dr. Guillaume Steichen

D'Leit sollen hiren Dokter uruffen, dee si dann entweder iwwer Telefon beréit, hinnen e Rendez-vous am Cabinet gëtt oder si an d'CSAen oder d‘Urgencë vun de Spideeler schéckt.

Wat d‘Spideeler ugeet, géif deen normale Betrib nëmme lues erëm ulafen. Dat virop well weiderhin zwou Filièren, also fir Covid-Patienten an net-Covid-Patienten, missten organiséiert ginn.

D'Situatioun vun den Zänndoktere wier eng besonnesch, well den Infektiounsrisiko bei hirer Aarbecht méi héich ass, heescht et vun der AMMD bei enger Pressekonferenz um Donneschdeg de Moien. Dowéinst bräichte si an hiert Personal och extra Schutzmaterial. An dat géif en Donneschdeg de Mëtteg un d'Zänndoktere verdeelt ginn, esou dass si vun e Méindeg un erëm Patiente kënnen empfänken.

Allgemeng wier awer séchergestallt, dass esouwuel d'Patiente wéi d'Personal an d'Doktere geschützt sinn. Dowéinst géif et kee Grond méi, fir sech net behandelen ze loossen, esou déi Responsabel vun der AMMD.