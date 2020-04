4 Grenzposten, déi wéinst der Corona-Situatioun komplett zou waren, ginn nees op.

Et handelt sech ëm d'Tintesmillen, Eesbech a Gemünd op der Our sou wéi Rouspert-Rooljen op der Sauer. Dës Decisioun vum däitschen Inneministère soll elo vun der däitscher Police ëmgesat ginn, déi op dëse Plaze vun elo u Kontrolle wäert maachen.

Wéi d'Saarbrécker Zeitung mellt, géingen elo mol all déi saarlännesch Grenzposten zu Frankräich an och zu Lëtzebuerg vum 11. Mee un nees opgoe fir Frontalieren a fir de Wuereverkéier.

Wéi et heescht, géingen den däitschen Inneminister Horst Seehofer an de Ministerpresident vum Saarland, den Tobias Hans, un engem gemeinsame Konzept schaffen. Just via Stéchprouwe soll dann nach op der däitsch-franséischer Grenz kontrolléiert ginn.

D'Grenzen tëscht Lëtzebuerg an dem Saarland ware jo eigentlech net méi zou, vun un, datt d'Bréck zu Réimech nees op war.

Vu ville Säite war jo an der Lescht Drock op Berlin gemaach ginn, ënner anerem och vum Lëtzebuerger Diplomatiechef Jean Asselborn. Dee begréisst dann och dëse Schratt vun der Däitscher Regierung. Dëse Schratt géif déi schwiereg Situatioun, déi et aktuell am Grenzberäich tëscht béide Länner gëtt, weider entschäerfen. D'Kontrollen a grad d'Zoumaache vun de Grenze wiere schlecht gewiescht fir d'Zesummeliewen laanscht d'Grenz.

Et misst een vun elo u weider an zesummen dru schaffen, datt d'Kontrollen un de Grenzen innerhalb vun Europa ofgeschaaft ginn, esou den Ausseminister weider.

De Communiqué vun dem Ausseministère

Jean Asselborn begrüßt weitere Grenzöffnungen zu Deutschland

Der Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten, Jean Asselborn, begrüßt die heutige Entscheidung der deutschen Bundesregierung den grenzüberschreitenden Verkehr in Kürze an vier weiteren Übergangsstellen zuzulassen (Tintesmühle/Dahlem; Gemünd; Rosport/Ralingen; Untereisenbach/Übereisenbach). Bereits am 17. April hatte das deutsche Bundesinnenministerium eingewilligt die Grenzübergänge in Remich und Bollendorf wiederzueröffnen.

Die heutige Ankündigung geht auf einen intensiven bilateralen Austausch auf verschiedenen Ebenen zurück. „Ich begrüße diese Entscheidung, welche dazu beiträgt eine weiterhin sehr schwierige Situation an unserer Grenze zu Deutschland weiter zu entschärfen" äußerte sich Jean Asselborn in einer ersten Reaktion. „Die Grenzkontrollen und vor allem die -schließungen stellen einen sehr tiefen Einschnitt in das alltägliche Zusammenleben entlang der Grenze dar.

Die heutige Entscheidung der Bundesregierung ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung", so Jean Asselborn. Ausdrücklich begrüßte Minister Asselborn die Erleichterung die durch diese zusätzliche Grenzöffnungen für die Landwirte erreicht werden konnte: „In dieser schwierigen Situation ist es den Landwirten nicht zumutbar lange und kostspielige Umwege in Kauf nehmen zu müssen um auf ihre Felder auf der jeweils anderen Seite der Grenze zu gelangen".

„Die aktuellen Grenzkontrollen stellen vor allem die Grenzorte weiterhin vor große Probleme, mit oft kilometerlangen Staus und der Unmut in der Bevölkerung ist in letzter Zeit weiter gewachsen. Deshalb sollte unser Ziel auch weiterhin bleiben, gemeinsam auf eine Abschaffung der Kontrollen an den Europäischen Binnengrenzen hinzuwirken" so Minister Asselborn.