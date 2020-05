"Mir musse weiderhin opmierksam bleiwen!" erënnert d'Unioun vun de Lëtzebuergesche Journalisten um Dag vun der Pressefräiheet.

Op vill ze ville Plazen op der Welt misste Journalisten nach ëmmer schlëmm Konsequenze fäerten, wéi eng Prisongsstrof oder esouguer den Doud, wa si hirer Aarbecht noginn.

"D'Meenungsfräiheet bleift fir e groussen Deel vun der Welt nach ëmmer e Recht, fir dat ee kämpfe muss. Fir den aneren Deel, ass et e Recht, dat een all Dag op en neits verdeedege muss", heescht et am Communiqué.

PDF: D'Schreiwes vun der ALJP

De Journalisteverband betount, dass och zu Lëtzebuerg huet misse fir d'Pressefräiheet gekämpft ginn a kritiséiert déi "restriktiv an zentraliséiert Informatiounspolitik vun der Regierung", déi och haut nach, a virun allem elo an der sanitärer Kris géing applizéiert ginn.

Dem weltwäiten Index vun der Pressefräiheet no, ass Lëtzebuerg op der 17. Plaz, no Länner wéi Däitschland, Portugal, Jamaika oder och nach Costa Rica.