En Donneschdeg den Owend huet zu Esch an der rue d'Ehlerange e Feier an enger Kichen e Pompjeesasaz provozéiert.

Beim Feier gouf kee blesséiert. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Esch a vu Schëffleng, grad ewéi d'Ambulanz vun Esch.

An de fréie Moiesstonnen um Freideg dann huet zu Schieren an der Lëtzebuerger Strooss en Auto gebrannt. D'Pompjeeë vu Colmer-Bierg a Schieren hunn de Brand geläscht. Et gouf kee blesséiert.