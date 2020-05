Op der N15 gouf an de leschten Deeg op engem Parking Dreck ofgelueden, an dat och nach direkt nieft d'Schëld wou dropsteet, dass et verbueden ass.

Et handelt sech dobäi ënner anerem ëm Matrassen, e Kannerstull, Plastikstuten a Gaardenoffall. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL