Den nationale Wiederdéngscht hat fir e Freideg plazeweis zolidd Reeschauer an och emol e Wieder gemellt. Donieft koum et deels zu heftege Wandstéiss.

No der Dréchent aus de leschte puer Woche konnt sech d'Natur e Freideg iwwer e puer zolidd Reeschauere freeën. Déi eng oder aner Schauer mat Knëppelsteng war awer och dobäi, sou wéi hei am Zentrum vum Land.

© Luc Marteling

Och déi lescht Nuecht hat et schonns deels zolidd geschott a gestiermt. Dës Nuecht soll sech dat Ganzt awer nees bësse berouegen an et wäert net grad esou naass weidergoen, ier et e Samschdeg nees méi reene wäert.

Hei den Iwwerbléck vun de Wiederprevisiounen.