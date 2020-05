Dorënner wieren dann z.B. och Coifferen, Schéinheets-Salonen, Kaffisstuffen an nach Fotografen oder Ausstellungsraim.

Dat fuerdert d'Chambre des Métiers an engem Communiqué um Samschdeg de Moien an adresséiert sech un d'Regierung.

Natierlech soll d'Relance ënnert de strengsten Hygiène-Konditioune geschéien, betount d'Chambre des Métiers. Dat wier awer an Zesummenaarbecht mat den eenzele Betriber ouni Problem méiglech. Fir all d'Mesuren anzehalen an d'Re-Ouverture vun den Handwierksbetriber kënnen ze garantéieren, gouf och en detailléierte Plang ausgeschafft.

Pressecommuniqué

Covid-19 : Des propositions à l'attention du Gouvernement

Le confinement constitue une épreuve sans précédent pour le monde économique et politique ainsi que pour la société dans son ensemble. Depuis le 20 avril le secteur de la construction se remet en ordre de marche tandis que d'autres secteurs de l'Artisanat attendent le feu vert du Gouvernement pour une reprise de leurs activités.

Le Covid-19 a mis tout le monde à rude épreuve. Face au risque de propagation rapide du virus, le Gouvernement a su agir vite en prenant des mesures sanitaires drastiques qui montrent leur efficacité et qui doivent maintenant permettre le retour à une certaine normalité. Par ailleurs, sans le paquet de stabilisation économique du 25 mars, paquet qui a été renforcé en étapes depuis, la plupart des entreprises n'auraient pas pu tenir. Mais la partie n'est pas pour autant gagnée pour beaucoup d'entre elles.

POUR UNE REOUVERTURE DE TOUTES LES ACTIVITES ARTISANALES

Avec la réouverture le 20 avril des chantiers, une première étape importante a pu être franchie, mais la course est loin d'être finie, et ce plus particulièrement au niveau économique et financier. Pour cette raison, il est essentiel que toutes les entreprises artisanales (salons de coiffure, salons de beauté, salons de consommation des boulangers-pâtissiers, les espaces d'exposition, les photographes,...) puissent redémarrer le 11 mai dans les conditions sanitaires adéquates.

Les ingrédients pour une reprise de l'ensemble de l'Artisanat et du commerce sont réunis : faible nombre de personnes dans les centres de soins avancés et plus particulièrement les services de réanimation, des citoyens qui font preuve d'une grande discipline lors de leurs déplacements et des chefs d'entreprises bien préparés. La Chambre des Métiers, en collaboration avec la STM (Service de Santé au Travail Multisectoriel), est en train d'informer et de former les entreprises sur les mesures sanitaires à adopter, sans oublier le travail effectué au niveau des fédérations professionnelles.

LA HOTLINE DE LA CHAMBRE, BAROMETRE DES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LE SECTEUR

La reprise est une condition nécessaire mais pas forcément suffisante pour beaucoup d'entreprises. A travers sa deuxième enquête Covid-19 lancée ce 28 avril, la Chambre des Métiers souhaite connaître l'évolution de l'état de santé économique et financier de ses entreprises ressortissantes. Il ressort d'ores et déjà des appels de la hotline de la Chambre des Métiers, qui fait office de baromètre du secteur, et qui sur les 6 premières semaines de la crise sanitaire a recensé plus de 7.500 appels, que la situation de bon nombre d'entre elles est préoccupante.

Une stratégie de relance économique ambitieuse et susceptible de donner confiance et une visibilité aux entreprises, stratégie qu'il faudra préparer dès à présent en associant les chambres professionnelles, sera un garant en vue de dégager une perspective d'avenir qui laissera entrevoir la fin du tunnel.

PROPOSITION EN VUE D'UN PLAN GLOBAL DE RELANCE EN VOIE DE PREPARATION PAR LE GOUVERNEMENT

La Chambre des Métiers vient d'adresser son « Plan global de relance des activités dans l'Artisanat » au Gouvernement. Il comprend 36 propositions susceptibles d'être mises en œuvre en deux étapes (étape 1 : mai 2020 ; étape 2 : juin à décembre 2020) et s'oriente autour des axes prioritaires suivants : gouvernance en matière de relance économique, guidance des entreprises, mesures à court terme pour stabiliser l'ensemble des activités économiques, mesures à moyen terme pour assurer les liquidités, la compétitivité, la rentabilité, la productivité et le développement des compétences des entreprises.

L'avenir économique, social et sociétal est possible si la solidarité continue à rester le maître mot et que nous travaillons tous ensemble.

LINK: Plan global de relance des activités dans l’Artisanat - 36 propositions