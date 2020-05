Bei de verschiddene Kontrolle gouf och deels speziell d'Vitess kontrolléiert, an do waren der nawell puer dobäi, déi e schwéiere riets Fouss haten.

Et goufe queesch duerch d'Land Kontrollen bannent den Dierfer, op de Landstroossen an op der Autobunn gemaach.

E Samschdeg de Moie goufen z.B. zwee Automobiliste gepëtzt, déi op der A13 am Tunnel méi wéi 50 km/h ze séier waren. E Fuerverbuet war d'Resultat.



Zu Dikrech an der Ettelbrécker Strooss an an der Stad op der Areler Strooss goufen och Automobiliste protokolléiert, well se ze séier waren. Verschiddener kruten dobäi nach e Protokoll, well se sech net un d'Covid19-Restriktioune gehalen hunn.

Bei Kontrollen zu Esch an der rue d'Audun gouf bei engem Automobilist net just eng ze héich Vitess festgestallt, ma och den Drogentest war positiv.