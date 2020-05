D'Sportsproffe bedaueren, datt kee Sport bis Enn vum Schouljoer ass, dat huet d'APEP an engem Schreiwes däitlech gemaach.

De Schoulsport wier wuel aktuell net prioritär an awer wier et net richteg, fir e kategoresch op Äis ze leen. Fir de President vun der APEP Claude Schumacher wieren et mëttelfristeg duerchaus Alternativen an Méiglechkeete fir de Schoulsport ginn.

Extrait Claude Schumacher

"Ech mengen do hätt ee sech villes kënne virstellen, wéi een dat hätt kënne realiséieren. Et hätt ee sécherlech kee 'Ringen und Raufen' gemaach, mä sou Saache wéi Dëschtennis, Badminton oder och am Beräich vun der Ausdauer an der Koordinatioun hätt ee sech Villes kënne virstellen.

Natierlech ass dat alles och kaum virstellbar, soulaang mir eng absolut Maskeflicht hunn, woubäi ech do awer staark hoffen, datt mir dat net bis de 15. Juli oprecht erhalen, well et awer fir all bedeelegt Persounen, Schüler wéi Enseignant, eng ganz sauer Geschicht ass."

D'APEP encouragéiert ënnert anerem d'Elteren, fir hir Kanner zu reegelméissege Beweegungs- a Sportaktivitéiten unzereegen an ze motivéieren. Et hofft een dann och, dass sech d'Regierung dem Eescht vum gesondheetleche Schued duerch déi aktuell staark Beweegungsaschränkunge bewosst ass.