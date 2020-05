Matten am Etat de crise gëtt sech de Conseil supérieur eng nei Ekipp.

Nom Francis Schartz heescht den neie President vum Conseil supérieur Romain Poulles, deen och President vum "EcoInnovation Cluster" ass. Vize-Presidente sinn d'Claudine Lorang an de Norry Schneider, dee fir d'Asbl "Transition Minett" schafft.

Mam Auslafe vun hire Mandater hunn 10 Memberen de Nohaltegkeetsrot verlooss a goufen duerch nei Käpp ersat: ënnert dësen neie Membere sinn d'Presidentin vum 100,7-Verwaltungsrot Véronique Faber, de President vun der Fondatioun "Hëllef fir d'Natur" Patrick Losch, de Chercheur Claude Muller oder och nach d'Geschäftsfra Christiane Wickler.

Déi 15 Memberen aus dem nei designéierte Conseil supérieur decken d'Domainer Recherche, Educatioun, Finanzen oder och den Ëmweltschutz of. Wéi d'Ministesch Carole Dieschbourg zitéiert gëtt, wieren dës Leit net aus Zoufall eraus designéiert ginn, mä si hätte gesellschaftlechen Engagement gewisen an déi néideg Kompetenzen, fir grad aus dëser exzeptioneller Pandemie-Situatioun déi richteg Conclusiounen ze zéien.

Ee vun de grousse Sujeten, mat deene sech bis ewell den Nohaltegkeetsrot vill beschäftegt huet, ass de PIB du Bien-Être.

Mëtt Mee soll sech de Conseil supérieur eng éischte Kéier a senger neier Zesummesetzung gesinn.

Communiqué

Nominations au sein du Conseil supérieur pour un développement durable pour la période 2020-2024 (04.05.2020)

Communiqué par: ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Lors de son conseil de mercredi 22 avril 2020, le gouvernement a approuvé les propositions de la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, pour renouveler partiellement le «Nohaltegkeetsrot» (Conseil supérieur pour un développement durable).

Suite à leur fin de mandat, 10 membres ont cessé leurs activités fin 2019.

Les nouveaux membres sont Georges Bock, Gaby Damjanovic, Christina Ehlert, Marc Elvinger, Véronique Faber, Patrick Losch, Claude Muller, Jacques Pir, Rachel Reckinger et Andrea Rumpf.

Claudine Lorang, Hedda Pahlson-Moller, Romain Poulles, Norry Schneider et Christiane Wickler poursuivront leurs travaux pour un second mandat.

Le gouvernement a désigné Romain Poulles en tant que président. Claudine Lorang et Norry Schneider le seconderont en tant que vice-présidents.

Le «Nohaltegkeetsrot» est composé de 15 personnalités issues des divers secteurs de la société luxembourgeoise choisies en référence de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur engagement dans la société.

La ministre s'est déclarée «...enchantée de pouvoir collaborer moi-même, ainsi que mes collègues ministres avec cette équipe pluridisciplinaire. Les membres du Nohaltegkeetsrot n'ont pas été choisis au hasard. Ils font preuve d'engagement sociétal et disposent de compétences nécessaires pour faire face à la situation exceptionnelle que nous connaissons et de laquelle nous devons tirer des enseignements, afin de suivre une voie plus résiliente et plus durable.»

Suite aux recommandations du Conseil de la mandature précédente, la nouvelle équipe est composée d'un spectre large de représentants de la recherche, de l'éducation, de la finance, de la protection de l'environnement et du développement urbain, avec des compétences de droit et un engagement en faveur de l'inclusion sociale et de la coopération au développement.

