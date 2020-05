Hei am Land ginn et 501 Coiffeurssalonen an 280 Instituts de beauté. Am Ganze schaffen eng 3.300 Leit am Secteur vun der Coiffure an der Esthetique.

E Méindeg de Moien haten d'Vertrieder vun der Federatioun eng Reunioun mam Mëttelstandsminister a Leit aus der Santé, fir iwwer den Deconfinement an déi néideg Mesuren, déi musse geholl ginn, ze schwätzen. RTL-Informatiounen no soll den 11. Mee nees kënne geschafft ginn. De Secteur huet hei kloer Fuerderungen, wéi ee vun de Vertrieder vun de Coifferen, Michel Sanna, erkläert: Extrait Michel Sanna Am fréien Nomëtteg géife si méi gewuer, sou de Michel Sanna, ee vun de Vertrieder vun de Coifferen an dëse Verhandlungen. Links Extrait Michel Sanna