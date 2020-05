Ënnert anerem ass d'Koppel op eng Presantatioun vum LIH invitéiert ginn.

De Grand-Duc an d'Grand-Duchesse waren op Besuch am Luxembourg Institute of Health, dat fir d'Aarbechten vun der Taskforce "Research Luxembourg COVID-19" méi am Detail erkläert ze kréien.

PDF: Schreiwes vum Luxembourg Institute of Health

Visite du Luxembourg Institute of Health

Conscients du rôle essentiel de la recherche scientifique dans la lutte contre la pandémie du COVID-19, LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse se sont rendus cet après-midi au Luxembourg Institute of Health (LIH).

Cette visite avait pour objectif de découvrir en détail les missions de la taskforce « Research Luxembourg COVID-19 » mise en place pour coordonner la communication et aligner les efforts entre les institutions de recherche, les ministères et les hôpitaux du pays pour lutter contre le virus.

Le Couple grand-ducal a aussi assisté à une présentation du travail du Luxembourg Institute of Health, notamment dans les domaines de l’oncologie, de l’infectiologie et de l’immunologie.