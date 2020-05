Mat Mesuren, déi lues a lues entschäerft ginn, an dat net nëmmen zu Lëtzebuerg, stellt sech och d'Fro, wéi et virop op der däitscher Grenz weidergeet.

Grenzkontrollen/Reportage Pierre Jans

Vill Iwwergäng sinn zwar nees fir de Verkéier op, mä déi däitsch Bundespolizei mécht Kontrollen.

De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn war an der zoustänneger Chamberkommissioun fir den Deputéierte Ried an Äntwert ze stoen. D'selwecht ewéi de Minister hunn all d'Deputéiert, egal vu wéi enger Partei, bedauert, dass déi däitsch Police op den Grenziwwergäng nach ëmmer kontrolléiert.

An den däitschen Inneminister Horst Seehofer verlängert d'Grenzkontrolle bis op d'mannst Mëtt Mee. Fir de President vun der zoustänneger Chamberkommissioun, den LSAP-Deputéierten Yves Cruchten, ass dat net ze verstoen.

''Et gëtt kee wëssenschaftleche Beleeg dofir, dass Grenzen zoumaachen iergendwéi sollt hëllefen, de Virus klengzekréien.''

Police op de Grenziwwergäng. Am Häerz vun der EU. Zu Schengen. D'Symbolik kéint net méi staark sinn. An et schued Europa enorm, seet den CSV-Deputéierte Claude Wiseler, deen d'diplomatesch Beméiunge vum LSAP-Ausseminister begréisst. D'Oppositiounspartei ass och der Meenung.

''Dass d'Zoumaache vun de Grenzen net sënnvoll ass, näischt bréngt an dem europäesche Geescht schued. Hei ginn Decisioune vun der däitscher Regierung geholl, déi mir net gutt fannen. An dat soe mir och kloer an däitlech als Partei.''

Eng Schwësterpartei iwwregens vum däitschen Inneminister senger CSU. Ma aus der CSV-Parteizentral goung dëser Deeg e gepefferte Bréif un dem Horst Seehofer seng Adress zu Berlin. ''Maach d'Grenzen elo nees op'', heescht et vu Chrëschtdemokrat zu Chrëschtdemokrat.

Den David Wagner vun déi Lénk beschreift d'Irritatioun, déi ronderëm dës Grenzkontrollen existéiert: D'Responsabilitéit läit praktesch nämlech just bei enger Persoun.

''Beim Polizist, dee grad do steet. An deen dann en ''triftiger Grund'' muss hunn, fir d'Leit eran oder eraus ze loossen.''

Eng kloer Definitioun fir en ''gudde Grond hunn'' gëtt et net.

Fir den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser gehéieren déi visibel Grenze bannent der EU zanter der Migratiounskris nees dozou. D'Vertrauen tëscht de Memberstaaten wär fort, an dat géif elo visibel ginn.

LSAP an CSV gesinn dat anescht. D'Mënschen an der Groussregioun liewen all Dag mat den oppene Grenzen an dat sollt een net esou liichtfankeg hierginn.

Oder wéi den Jean Asselborn et op Nofro hin formuléiert: D'EU däerf an dëser Kris net selwer an eng Kris verfalen.

Bréif un den Horst Seehofer

Wéinst der Verlängerung vun de Grenzkontrollen huet den Ausseminister Jean Asselborn dem dätschen Inneminister Horst Seehofer e Bréif geschriwwen.

De Lëtzebuerger Diplomatie-Chef verweist op Restriktiounen am grenziwwerschreidenden Zesummeliewen an et bestéing e Risk, datt Relatiounen dauerhaft géinge Schued leiden.

D'Corona-Situatioun zu Lëtzebuerg géif och keng Menace fir Däitschland duerstellen.



Dofir deelt de Lëtzebuerger Minister dem Horst Seehofer mat, datt hie géint eng Verlängerung vun de Grenzkontrollen ass.

Offiziellt Schreiwes

Minister Jean Asselborn setzt sich für die Abschaffung der Kontrollen an der Deutsch-Luxemburgischen Grenze ein (05.05.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Vor dem Hintergrund der Grenzschließungen und -kontrollen an den deutschen Landesgrenzen zu Luxemburg hat sich Minister Asselborn heute mit einem Schreiben an den Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, Herrn Horst Seehofer gewandt. In seinem Schreiben geht Minister Asselborn auf die sehr starken Beeinträchtigungen des grenzüberschreitenden Zusammenlebens und der regionalen Wirtschaft ein, welche durch die am 16. März 2020 wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen entstanden sind.

Laut Minister Asselborn stellt die Entwicklung der epidemiologischen Lage in Luxemburg in keinster Weise eine Bedrohung für die Nachbarregionen dar und es gibt daher keinen ersichtlichen Grund, die Binnengrenzkontrollen zu Luxemburg weiter aufrechtzuerhalten. „Im Gegenteil, die Grenzschließungen und Kontrollen verursachen einen immer größer werdenden Unmut in der Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenze und riskieren, das grenzüberschreitende Zusammenleben in der Großregion dauerhaft zu schädigen", so Asselborn. Dies wird unter anderem in einem Brief verdeutlicht den dreizehn Bürgermeister aus der Grenzregion an Minister Asselborn gerichtet haben und welcher ebenfalls an den deutschen Bundesinnenminister übermittelt wurde.

In seinem Schreiben spricht sich Jean Asselborn daher gegen eine weitere Verlängerung der Binnengrenzkontrollen zu Luxemburg aus. „Dies wäre nicht nur ein wichtiges Signal an die Bürger in unserer europäischen Modellregion, sondern auch hinsichtlich einer schrittweisen Wiederinkraftsetzung des Schengener Abkommens, welches eine der größten Errungenschaften des europäischen Einigungsprozesses darstellt", so Asselborn.