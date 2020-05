Eng vun deenen normaalste Saachen op der Welt ass an Zäite wéi am Moment och eng vun de deene wichtegste Saachen nees ginn.

Am Kader vun der "Journée mondiale de l'hygiène des mains" huet de Gesondheetsministère seng Sensibiliséierungscampagne relancéiert, an där virun allem erkläert gëtt, wéini a wéi een sech seng Hänn wäsche soll.

Affiche: Wéini soll ee sech d'Hänn wäschen?

Hei déi genee Erklärung vun der Santé:

Comment bien se laver les mains à l'eau et au savon?

- Enlevez vos bijoux et mouillez vos mains abondamment.

Appliquez suffisamment de savon pour recouvrir toute la surface des mains.

- Frictionnez-vous les mains pendant 20 à 30 secondes pour produire de la mousse.

- Frottez paume contre paume par mouvements rotatifs sans oublier le dos de la main, les ongles, les pouces et la pulpe des doigts.

- Rincez-vous bien les mains sous l'eau courante. Séchez-vous soigneusement les mains avec une serviette à usage unique.

Fermez le robinet avec la serviette.

Quand se laver les mains?

- lorsque vos mains sont sales

- avant chaque repas

- après être allé aux toilettes

- après vous être mouché, avoir toussé ou avoir éternué

- après avoir touché votre masque!

Weider gëtt betount, dass d'Undoe vun Hännercher kee Remplacement ass fir sech d'Hänn ze wäschen. D'Benotze vu Waasser a Seef ass a bleift essentiell wichteg an der Kris.

Bei den Hännercher besteet d'Gefor, dass een sech trotzdeem mat de kontaminéierten Hännercher an d'Gesiicht fiert oder d'Hännercher beim Ausdoen upéckt. Et gëtt och nach eemol erënnert, dass Hännercher nom Benotzen an d'Dreckskëscht musse geheit ginn.

Journée mondiale de l'hygiène des mains – un devoir pour tous (05.05.2020)

Communiqué par: ministère de la Santé

Depuis 2009, le ministère de la Santé s'associe à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour célébrer la Journée mondiale de l'hygiène des mains, le 5 mai.

Une hygiène des mains appropriée constitue l'une des méthodes les plus simples et efficaces pour réduire les infections, y inclus celles découlant du virus SAR-CoV-2 à l'origine de la maladie COVID-19.

Un geste barrière essentiel pour lutter contre la transmission du coronavirus

Le coronavirus se transmet d'une personne à l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche notamment lorsqu'une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent persister un certain temps sur des objets ou des surfaces. Selon les dernières études, le coronavirus pourrait rester dans l'air jusqu'à 3 heures, sur du cuivre jusqu'à 4 heures, sur du carton jusqu'à 24 heures et sur du plastique ou de l'acier inoxydable jusqu'à 72 heures [1].

Les personnes s'infectent avec le coronavirus lorsqu'elles touchent des surfaces ou des objets contaminés et que, par après, elles se touchent la bouche, le nez ou les yeux (une personne se touche le visage environ 23 fois par heure [2]). Par conséquent, il est important de se laver les mains à l'eau et au savon pour éviter la transmission du coronavirus tout comme d'autres infections (rhume, grippe, infections des voies respiratoires ...).

En l'absence d'eau et de savon, les mains pourront être désinfectées à l'aide d'une solution hydro-alcoolique.

«Le contexte actuel de la pandémie de coronavirus nous a rappelé l'importance et l'intérêt de l'hygiène des mains. Le lavage des mains, qui est un geste d'hygiène pourtant tellement simple, constitue une barrière essentielle contre la pandémie. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, lavez-vous régulièrement les mains!», insiste la ministre de la Santé, Paulette Lenert.

Campagne d'information: Quand et comment bien se laver les mains?

À l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène des mains, le ministère de la Santé relance sa campagne de sensibilisation expliquant quand et comment se laver les mains.

Attention: le port de gants ne remplace pas le lavage des mains régulier et correct à l'eau et au savon

Se laver les mains régulièrement protège mieux contre le coronavirus que le port de gants, sauf dans des situations spécifiques comme lors de soins médicaux. Le virus peut se trouver sur les gants et il y a un risque de contamination si une personne touche son visage avec les gants ou si, en les enlevant, elle touche la partie extérieure de son gant avec son autre main dégantée. Les gants usagés doivent être jetés après leur utilisation dans une poubelle par respect de l'environnement et afin d'assurer la sécurité de la population.