E Mëttwoch gëtt an der Chamber iwwert den CETA ofgestëmmt, den Handelsaccord tëscht der EU a Kanada.

An der ganzer Corona-Kris goungen d'Diskussioune ronderëm dëst ëmstriddent Ofkommes wuel e bëssen ënner. Déi ganz Oppositioun hat en Dënschdeg an der Chamber nach probéiert, den Ordre du Jour fir e Mëttwoch ze änneren an dëse Vott no hannen ze verréckelen – ouni Succès. Donieft schwätzt de Mouvement Ecologique vun engem politesche Skandal, an op der Plëss gouf et eng 1-Mann-Demonstratioun.

''Stop CETA! Stop CETA!'', huet de President Jeff Cigrand vun der Partei "d'Partei" a säi Megafon gejaut. Eng Demonstratioun eleng. Hien hält sech un d'Reegele vun der sozialer Distanz, erkläert de Jeff Cigrand.

"Ech hunn a menger Umeldung ganz kloer gesot, dass ech eleng wäert hei stoen. Mir sinn der Meenung, dass een esou en ëmstriddent Thema wärend enger Kris net einfach kann duerch wénken."

E Mëttwoch gëtt nämlech iwwert een Handelsaccord ofgestëmmt, deen aus ekologescher a sozialer Siicht ganz ëmstridden ass. Op d'mannst d'Majoritéitsparteie wäerten dofir stëmmen. Vläicht manner satiresch gemënzt ewéi de Solo-Demonstrant vun "der Partei" halen och déi Lénk Blo-Rout-Gréng de Spigel virun d'Nues.

"Dass déi Gréng an d'LSAP esou eppes matdroen, ass an eisen Ae katastrophal. Ech weess net, ob et Dommheet oder Opportunismus ass. Et ass vläicht e gesonde Mix vu béidem", esou den Deputéierten David Wagner.

Hir Grënn gi wuel e bëssen auserneen, vu politesche bis reng organisatoreschen, mä en Dënschdeg haten nach all d'Oppositiounsparteien – wéi een elo weess ouni Succès - probéiert, den Ordre du Jour vum ëffentlechen Debat e Mëttwoch ze changéieren an den CETA-Vott no hannen ze verréckelen. "Wa se um Ordre du Jour ka bleiwen, dann ass et kloer, dass d'Majoritéit vun der Situatioun profitéiert. An dat ass engem Rechtsstaat onwierdeg.", esou de Gast Gibéryen.

De Sujet wär ze wichteg, fir en e Mëttwoch nach no enger Deklaratioun vum Premier plus Debat iwwer déi weider Mesuren, déi méi labber gemaach ginn, an der Chamber ofzefäerdegen, esou den Tenor op der Oppositiounsbänk.

Zwou Organisatioune schwätzen en Dënschdeg an engem gemeinsame Communiqué vun engem demokratesche Skandal. Kee wichtege Vott an enger Zäit, wou keen Dialog stattfannen an net manifestéiert ginn däerf.

Mä d'Majoritéit an der Chamber wëll e Mëttwoch ofstëmmen. De Rapport vum Gesetzprojet ass fäerdeg a kann domat votéiert ginn, erkläert den Georges Engel, Fraktiounschef vun der LSAP: "D'Chamber soll duerch dësen Etat de Crise net an hirem normale Fonctionnement opgehale ginn."

Déi Lénk wäerten e Mëttwoch géint d'CETA-Gesetz stëmmen. Mat ''Kreeslafwirtschaft'' hätt dësen Accord näischt ze dinn, widderhëlt den David Wagner.

"Den CETA an aner Accorde mat där Richtlinn, dat ass Economie Circulaire um Globus weltwäit. Et ass totale ''Bullshit''. An dat allerschlëmmst: mir ginn an eng Richtung, wou mir nach ëmmer méi interkontinentale Commerce produzéieren, dat heescht et gi Wueren hin an hir transportéiert, déi een awer och op der Plaz kéint produzéieren."

Manner Taxen a méi wirtschaftleche Wuesstem. Argumenter, wéinst deenen och d''CSV vum Contenu hir pro-Accord ass. De Vott wäert CETA also net stoppen.