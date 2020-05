Mat der Pandemie koum fir vill Bierger an Europa rëm eppes zréck, wat besonnesch déi Jonk sécherlech esou nach ni kannt hunn.

Grad am klenge Lëtzebuerg, wou ee jo séier un enger Grenz steet a wou do a bemol eent nom anere vun eisen Nopeschlänner d'Grenzen zu Lëtzebuerg zougemaach huet an d'Autoritéite just kuerzfristeg informéiert goufen. Schonn de 15. Mäerz hat Däitschland als éischt bekanntginn, datt si am Kader vum Covid-19 rëm géifen ufänken, d'Grenze mam Grand Duché ze kontrolléieren. 3 Deeg mi spéit goufen d'Grenziwwergäng carrement ganz gespaart, nëmme 7 goufen opgelooss, awer ënnert de strengen Ae vun der Bundespolizei. Dorënner och d'Schengener Grenz, souwuel iwwert d'Autobunn wéi d'Nationalstrooss. Schengen – dat Symbol fir e vereenten Europa ouni Grenze krut doduerch zolidd Rëss.

Och wann elo lues a lues nees ëmmer méi Grenziwwergäng opginn, heescht dat nach laang net, dass een hei rëm fräi zirkuléieren däerf. Just Frontalieren, Wuerentransport an aner prezis Grënn erlaben et eis den Ament, an eis Nopeschlänner ze fueren. Eppes, wat vill Leit belaascht an een och ëmmer méi Widderstand géint des Decisioune gesäit. Zum Beispill mat symboleschen Aktioune wéi Käerzen op de Grenziwwergäng oder aner Aktioune wéi se zu Rouspert ze gesi sinn.

De Samschdeg ass um 9. Mee Europadag. Ma den europäesche Gedanken, deem schéngt de Corona op allefalls geschuet ze hunn. An der Gemeng Schengen gouf dofir schonn en Dënschdeg souzesoe virgefeiert ënnert dem Motto "Schengen is Alive". Mir hunn eis dervunner iwwerzeegt, wéi lieweg et am Dräilännereck ass.