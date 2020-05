Vun nächster Woch un dierf e Groussdeel vun de Geschäfter no der Corona-Paus nees hir Dieren opmaachen.

An der Gastronomie gesäit dat ganz anescht aus: Caféen, Restauranten an d'Terrasse musse weider waarden – vläicht ze laang.

Ausgeliwwert gëtt nees zu Déifferdeng. Sech dobannen awer eng Plaz huelen, ass kategoresch verbueden, obwuel ee jo eigentlech genuch Plaz tëscht den Dëscher arrangéiere kann. Geplangt gëtt op d'mannst emol.

D'Alba Spinelli, Restaurant-Besëtzer:

"Ech weess ganz genee, datt mer mussen Distanz halen. Ech hu do och e klenge Plang gemaach, wéi ech all meng Dëscher arrangéiert kréien. Ech kréien elo keng 100 Plazen eran, ma 40 bis 50 kéint ech erakréien. Dat wär emol e gudde Start, fir datt mer awer e bësse Geld erakréien.“

All verpassten Dag kascht Lëtzebuerger Gastronomie. Net zulescht bezuelen d'Awunner. Dat iwwer d'Steiergelder, fir Faillitten aus dem Wee ze goen.

Grousst Onverständnis kënnt do, datt d'Geschäfter vun e Méindeg un nees dierfen opmaachen, ma d'Gastronomie weider hänkegelooss gëtt.

"Also, et géif eis elo net esou hëllefen ewéi d'Realitéit, déi mer nach bis viru kuerzem haten. Mais et ass scho besser ewéi näischt.“ E Schrëtt méi wäit geet do de Verband vun den Hotelieren, Restauranten an Caféen. Et kritiséiert een, datt d'Aussoe vun der Regierung ze vague waren.

De François Koepp, Generalsekretär Horesca:

"De Wann, Wann, Wann an dann eventuell den éischte Juni. Jo, esou kënne mir keng Betribsberechtegung maachen. Mir brauchen elo eng Planungssécherheet. Fir ze wëssen, wou geet et hin? An dann: Wann, Wann. Do muss e ganze Pak kommen, deen elo decidéiert gëtt. Wann dann opgeet, sinn dat d'Mesuren, déi mer hunn, fir de Betriber vun do aus u weiderzehëllefen. Fir datt e Betrib rechne kann.“

Et géif een net verstoen, datt an Däitschland och ënner anerem Gastronomie nees opgemaach huet, ma een zu Lëtzebuerg weider an Etappe schafft.

"Wa mer soen, eis Caféë bleiwen zou an d'Restaurante kënnen opgoen. Wou ass den Ënnerscheed, wann ee bei de Restaurant eppes iesse geet, sech an de Café sëtzt an e Croque Monsieur ësst oder do fir eng Stonn eppes drénkt. Dat ass fir mech keng Differenz. Et däerf een do keng Differenz maachen. Betriber mussen, wa se opginn, alleguer mateneen opgoen.“

De Secteur erwaart sech elo Kloertext, virun allem well aus dem Ausland och vill gutt Beispiller kommen. Notamment iwwer d'Erweiderungen vun den Terrassen misst onbedéngt nogeduecht ginn, fënnt den François KOEPP, Generalsekretär vun der Horesca

"Dat ass och sécherlech eng Fro vun der Souverainitéit vun den eenzelne Gemengen an ech maachen dann och den Appell un alleguerten d'Gemengen, hir Terrassen absolut auszeweiten. Well et ass manner geféierlech - egal wéi, an dat soen jo och d'Bakteriologen, wann een op enger grousser Distanz ass, wou vill Espace ass, dann ass et méi schwéier sech unzestiechen, wéi wann ech an engem klenge Raum setzen. Also, ugeholl, mir hätten elo d'Ouverture an dat wier och confirméiert, da wier et immens wichteg, déi Moossnam mat den Terrassen ze huelen. Dat ass och eng Moossnam, déi och Bayern geholl huet.

Terrassen ginn do elo ausgebaut an den 18.Mee soll et erëm lass goen. Opwuel Bayern en Taux d'Infection vun enger op 6 Persounen hat. Si sinn elo immens zeréckgefuer duerch de Confinement, wou mir jo och hunn. A mir sinn jo nach méi laang confinéiert wéi si, also misst et bei eis nach vill besser sinn. A si maachen hir Béiergäert elo den 18. Mee op. Dat heescht, dass déi Leit eng Perspektive hunn. Déi Leit kënnen elo plangen an eng Mise en Place maachen."

Iwwerdeems soll et, soubal et nees lassgeet, e Label fir déi verschidde Betriber ginn, déi sech strikt un d'Mesuren a Recommandatioune vun der Horesca halen. Sou kann de Client sécher goen, datt alles esou ofleeft, ewéi et och soll.