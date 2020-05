Lëtzebuerg hëlleft weider Leit ze rapatriéieren, déi weltwäit festsetzen, well d'Linne-Volle gestrach goufen.

Esou e spezielle Fluch - ewell deen zweeten - ass en Dënschdeg mat 170 Passagéier vum Cap Vert um Findel ukomm. U Bord waren nieft 75 Lëtzebuerger Staatsbierger och Leit aus aneren 13 europäesche Länner, wéi 25 Fransousen, zwou Dosen Däitscher a Belsch, grad wéi Awunner aus der Schwäiz, Dänemark, Spuenien oder och aus Norwegen.

Vum Findel aus sinn dës 100 Leit du weider an hir Heemechtslänner transferéiert ginn. D'Spezial-Maschinn hat Escallen op der Insel Sao Vicente an zu Praia, éier se op Lëtzebuerg geflunn ass.

Communiqué

Vol spécial de rapatriement du Cabo Verde au Luxembourg pour 170 citoyens européens (06.05.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Suite à la suspension des vols commerciaux du/vers le Cabo Verde en raison de l'actuelle crise de pandémie de COVID-19, de nombreux citoyens et résidents du Luxembourg tout comme de nombreux autres ressortissants européens se sont retrouvés bloqués sur les différentes îles du Cabo Verde.

Dans ce contexte, le ministère des Affaires étrangères et européennes a organisé en date du 5 mai 2020 un nouveau vol spécial de rapatriement du Cabo Verde au Luxembourg, avec des escales à Praia et sur l'île de São Vicente.

Ainsi, 170 personnes de différentes nationalités ont pu être rapatriées en Europe. Il s'agit, plus particulièrement, de ressortissants et résidents du Luxembourg (75), de la France (25), de l'Allemagne (12), de la Belgique (11), de la Suisse (10), des Pays-Bas (9), du Portugal (8), de la Norvège (5), de la Suède (4), du Danemark (3), de l'Espagne (3), de l'Italie (2), de l'Autriche (2) et de la Finlande (1).

À l'instar du vol effectué le 25 mars 2020, ce deuxième vol spécial de rapatriement du Cabo Verde au Luxembourg s'est fait à la suite de l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne.



À l'arrivée à l'aéroport du Findel, toutes les dispositions ont été prises, en coopération avec le ministère de la Santé et les différentes ambassades concernées, pour assurer un retour sans difficultés et sans heurts des personnes rapatriées dans leurs pays de résidence respectifs. À la veille de la journée de l'Europe qui sera célébrée le 9 mai, cette opération s'inscrit dans un esprit de solidarité et de coopération européennes.