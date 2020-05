Ier an der Chamber eng Aktualitéitsstonn iwwer d'progressiv Reprise an de Schoulen ass, war déi zoustänneg Chamberkommissioun nach mol dowéinst beieneen.

No där Sëtzung sot d'Martine Hansen, et hätt een do déiselwecht Explikatioune kritt, wéi um Dënschdeg op der Pressekonferenz vum Minister Claude Meisch mam Syvicol. Z.B. géif sech awer nach d'Fro stellen nom Congé pour raisons familiales fir déi Elteren, déi Kanner vu méi wéi 3 Joer hunn an déi bis elo nach net an d'Crèche goungen:

D'Martine Hansen

"...ob déi dann elo an Zukunft kéinte bei d'Bomi oder de Bopi goen oder ob déi dann awer mussen an eng Crèche goen. Ben, do sot den Här Minister, hie wär u sech do déi falsch Ulafstell, ob se elo däerfe bei d'Bomi oder de Bopi goen: Dat wär jo éischter dann d'Familljeministesch. Dat sinn natierlech Saachen, déi eis net zefriddestellen, well mer einfach denken, d'Elteren, déi verantwortungsvoll sinn, déi wëlle jo elo gär plangen, a si hätten elo gär Planungssécherheet. An déi mussen dann och wëssen, wou ginn ech meng Kanner hin, wa kee Congé pour raisons familiales méi do ass. Respektiv déi aner Fro, déi ee sech ka stellen, ass: Dee Congé pour raisons familiales, wéi laang kann en iwwerhaapt bäibehale ginn? Dee gëtt jo elo an Ausnamesituatiounen, z.B. fir déi Eltere mat Kanner ënner 3 Joer, jo elo mol nach verlängert, wann d'Schoul u geet. Mä gëtt dee bis an den Hierscht era verlängert, wéi laang bleift dee bestoen, dat wësse mer net!“

Dozou wär awer keng Ausso gemaach ginn, sou d'CSV-Fraktiounspresidentin. Dem Minister no missten d'Gemengen och dofir suergen, dass genuch Personal do ass fir den Accueil an d'Stonnen, wat awer de Moment nach net de Fall wär; de Ministère wéilt do hëllefen, mä et géif nach keng komplett Kloerheet ginn. Et stéingen deemno nach Froen op, déi d'nächst Woch misste gekläert ginn, fir dass d'Elteren an d'Enseignante Sécherheeten hunn, wann d'Schoul u geet, huet d'Martine Hansen erkläert.

Fir de Fernand Kartheiser géifen de Minister a seng Equipe sécher vill Aarbecht an déi Form vu Rentrée stiechen, déi de Claude Meisch elo wéilt; d'Situatioun wär awer gekennzeechent duerch eng „Navigation à vue“. Vill Froe wären nëmmen hallef beäntwert, anerer géifen an der Loft hänken a bei nach anere wären nach Consultatiounen amgaangen:

De Fernand Kartheiser

"De Gesamtandrock ass deen, dass déi Rentrée, mat allen Efforte vu villen Acteuren a villem gudde Wëllen, deen do dra gestach gëtt, dach eng Improvisatioun bleift. A mir als adr, mir haten eng aner Positioun, déi hu mer och bekannt ginn: Mir wären der Meenung gewiescht, mir sollten elo d'Rentrée fräiwëlleg maachen, an eréischt am September erëm eng Flichtpresenz an de Schoulen, wat eis erlaabt hätt, einfach méi Zäit ze hunn, fir dat richteg virzebereeden. Dat heiten ass eng Improvisatioun!“

Och wären, wéi den adr-Deputéierte betount huet, nach vill Saachen onkloer, wat d'Säll an d'Personal an der Grondschoul ugeet; de Minister wéisst net, wéi vill Personal zur Verfügung stéing a wéi eng Säll kéinte benotzt ginn. Et wär warscheinlech net déi richteg Approche gewiescht, fir elo jiddereen an d'Schoul kommen ze loossen, ma d'Regierung misst de Leit Sécherheete ginn, huet de Fernand Kartheiser gemengt.