D'Joresmass fir de verstuerwene Grand-Duc ass donneschdes, de 7. Mee – wärend der Oktav – moies um 9.30 Auer an der Kathedral.

D'Mass gëtt gehale vum Kardinol Jean-Claude Hollerech. Dat hat de Maréchalat de la Cour Enn Abrëll matgedeelt.

Dës Mass ass ouni Public, gëtt awer op cathol.lu an RTL.lu iwwerdroen.

Oktav 2020 - LIVESTREAM aus der Kathedral

Den 23. Abrëll zejoert ass de Grand-Duc Jean am Alter vun 98 Joer un de Suitte vun enger Longenentzündung gestuerwen. D'Reaktiounen op dem laangjärege Staatschef säin Doud waren enorm, verbonne mat villen Emotiounen. E puer Dausend Leit hunn him an den Deeg dono déi lescht Éier erwisen, andeems si viru senger Lued am groussherzogleche Palais defiléiert sinn a sech virun engem grousse Staatsmann vernäipt hunn. De 4. Mee gouf de Grand-Duc Jean wärend engem emouvante Staatsbegriefnes bäigesat.

