D'Petitioun, déi um Internetsite vun der Chamber schonn iwwer 6.500 Ënnerschrëfte krut, muss also ëffentlech debattéiert ginn. Da sinn d'Schoule awer schonn op.

Den Educatiounsminister Claude Meisch gesäit dowéinst d'Petitionären schonn en Donneschdeg de Moien, fir sech iwwert hir Fuerderung z'ënnerhalen.

"Schoule mussen nees virun der Summervakanz opgoen"

D'Schoule mussen nees virun der Summervakanz opgoen – do ware sech all d'Parteien an der Chamber eens. Mä et ginn Nuancen tëscht de Fraktiounen.