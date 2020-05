Zu Lëtzebuerg läit den sougenannten Rt-Wäert aktuell nach ëmmer iwwer 1. Fir genau ze sinn bei 1,04.

Dat heescht, dass all infizéiert Persoun an der Moyenne eng weider Persoun mam Virus ustécht. De Professer Ulf Nehrbass vun der "Covid-19 Task Force" huet awer betount, dass dee Wäert bei wäitem méi héich wär, wann déi aktuell Mesuren vum Confinement net agefouert gi wären.

Vun 1.842 Leit, déi bei der Etüd matgemaach hunn, si 5 Persoune mam PCR-Test positiv op den Coronavirus getest ginn.

Keen vun dëse Mënschen hat déi richteg Covid-Symptomer.

Zu Lëtzebuerg läit d’Prevalenz also bei 0,3 %.

Dat entsprécht 1.449 Persounen am Alter tëscht 18 an 79 Joer, déi de Virus haten, ouni et ze mierken.

1.820 Mënschen hunn en Serologie-Test iwwert sech ergoen gelooss. Dovu konnte bei 35 Persounen, also 1,9% , Antikierper nogewise ginn. Et kann een awer nach net soen, ob déi Leit da wierklech geschützt, also immun, sinn.