Mir brauche Visiounen, Ambitiounen an Investitiounen. Dat hunn d’Parteipresidente vun déi Gréng en Donneschdeg via Videokonferenz betount.

Et wier elo wichteg, datt intelligent an och nohalteg géif investéiert ginn, dat huet de Christian Kmiotek ënnerstrach. Op um Niveau vum ëffentlechen Transport, der Elektromobilitéit oder awer och der Ëmwelt, an och an den Naturschutz misst weider investéiert ginn.

D’Regierung misst an den Aen vun déi Gréng ufänke mat den Nopeschlänner am Kontext vum Teletravail ze negociéieren, fir datt d’Frontalieren och an Zukunft vun dëser Méiglechkeet profitéiere kéinten.

D’Djuna Bernard ass op de Gesondheetssecteur agaangen an huet ënnert anerem ënnerstrach, datt de Medezinstudium zu Lëtzebuerg ausgebaut misst ginn, een eng Reform vun den Ausbildunge vum Fleegepersonal bräicht an een och Lektiounen aus der Telemedezin zéie misst.

PDF: Schreiwes Déi Gréng