E Freideg um 16 Auer gëtt vum Policeminister a Police-Generaldirekter d'Evolutioun vun der Police-Aarbecht no den Ännerungen nächste Méindeg virgestallt.

Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.