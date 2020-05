Zesumme mat der Inneministesch Taina Bofferding war de Grand-Duc Henri e Freideg op Besuch beim Corps grand-ducal d'incendie et de secours zu Miersch.

De 4. Mee gouf vun der Regierung annoncéiert, dass all Bierger, dee méi al wéi 16 Joer ass, 50 gratis Otemmaske kritt. De Grand-Duc huet sech op der Plaz e Bild vun der Logistik gemaach an konnt sech mat dem Personal vum Cgdis ënnerhalen.

Zanter dem Ufank vun der Kris huet sech de Corps grand-ducal d'incendie et de secours ëm d'Organisatioun an d'Verdeelung vun den Otemmaske gekëmmert. Bis de 15. Mee 2020 kréien déi 102 Gemenge bei eis am Land am Ganzen 26 Millioune Maske geliwwert. An der Woch vum 11. Mee kritt all Bierger (+16 Joer) e Bréif vun der Regierung heemgeschéckt, mat deem se d'Maske kënne siche goen. D'Gemenge wäerten deemnächst matdeelen, wou a wéini een déi 50 Stéck kann ofhuelen.

Visitt vum Grand-Duc beim Cgdis zu Miersch (8.5.20) © Roland Miny

Communiqué

La distribution des masques protecteurs à la population (08.05.2020)

Communiqué par: ministère de l'Intérieur Ce vendredi 8 mai 2020, S.A.R. le Grand-Duc, accompagné par la ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding, a visité le dispositif du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) mis en place pour la distribution des masques protecteurs à la population.

Le gouvernement a décidé en date du 4 mai 2020 de procéder à une distribution gratuite de 50 masques protecteurs à chaque résident du Luxembourg, âgé de 16 ans au moins.

A l'occasion de cette visite S.A.R. le Grand-Duc a eu non seulement l'opportunité de découvrir le fonctionnement de la chaîne logistique, mais également de s'échanger avec les agents du CGDIS.

Après la visite, la ministre de l'Intérieur a souligné:

«Il y a quelques semaines seulement, nous faisions face à une pénurie de masques protecteurs. Aujourd'hui, grâce à notre stratégie d'approvisionnement, nous disposons désormais des moyens nécessaires pour accompagner les étapes du déconfinement avec une mise à disposition gratuite de masques protecteurs pour la population.»

Consciente du défi logistique, Taina Bofferding a donné de plus amples informations sur les modalités de la distribution:

«Il m'importe, en tant que ministre de l'Intérieur, d'organiser cette distribution aux citoyennes et citoyens avec nos partenaires logiques: le CGDIS et les communes. Les membres du CGDIS se sont déjà activés afin de pouvoir livrer les masques aux 102 communes.»

Étant depuis le début de la crise COVID-19 en charge de la gestion du stock national d'équipements de protection individuelle du pays, le CGDIS a été chargé de l'organisation et de la distribution de cette deuxième vague de plus de 26 millions de masques aux 102 communes du pays.

Les masques seront livrés à l'ensemble des communes jusqu'au 15 mai 2020. Pendant la semaine du 11 mai 2020, le gouvernement fera parvenir à toutes les personnes âgées de 16 ans et plus une lettre, qui leur servira de bon de retrait pour les masques protecteurs.

Par la suite, dès que la distribution dans les communes aura été organisée, les communes informeront leurs citoyennes et citoyens des lieux de retrait et des dates auxquelles ils pourront retirer leurs masques protecteurs, ainsi que des modalités particulières de distribution aux personnes vulnérables.