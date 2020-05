Eng Cargolux-Maschinn huet e Samschdeg misse vun hirem ursprénglechen Vol vu Guadalajara an Direktioun Lëtzebuerg deviéieren.

Dat, well et engem Member vun der Crew u Bord schlecht ginn war. Dëst stéing awer net a Relatioun mam Covid-19, sou schreift et d'Cargo-Airline. U Bord gouf dunn d'Decisioun geholl, fir zu Gander, op Newfoundland/Kanada, tëschenzelanden. De Pilot gouf an d'Spidol bruecht fir een Traitement.