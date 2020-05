Nodeems den 13. Mäerz de leschte reguläre Schouldag hei zu Lëtzebuerg war, ginn d’Schoulen elo lues a lues erëm op.

De leschte Méindeg hunn Premièresschüler rëm d’Schoulbänke gedréckt an dëse Méindeg ass et un dem Rescht vun de Klasse vum Secondaire am Secondaire technique.

An all Lycée ginn d’Klassen an zwou Gruppen opgedeelt: De Grupp A an de Grupp B. D’Schüler aus dem Grupp A ginn dëse Méindeg an d’Schoul an de Grupp B ass déi Woch vum 18. Mee drun. Am Virfeld vun dëser ongewinnter Rentrée sinn d’Schüler informéiert ginn, wéi et ofleeft, wa si e Méindeg kommen, esou Directrice adjointe vum Fieldgen, Sylvie Wagner. Eng hëlze Beschëlderung weist de Schüler de Wee bei déi richteg Entrée. Do stinn dëse Méindeg de Moien d’Educateuren an och nach anert Personal, déi de Schüler sollen hëllefen, fir de séierste Wee an hire Klassesall ze fannen.

Fir d’Virschrëfte vum Ministère z'erfëllen, hunn eng Rei Changementer missen ëmgesat ginn. Et ginn elo duebel esou vill Dieren, wou d’Schüler an d’Gebai erakommen, also am ganze sechs. Fir erauszekommen, sinn et der néng. D’Schüler sinn net méi onbedéngt an hirem gewinnte Klassesall an de Wee dohinner ass eventuell méi laang an en ass mat Verkéiersschëlter an Oftrennunge markéiert. An de Gäng sollen d’Schüler just an enger Richtung zirkuléieren. Et ginn Trapen fir erop an anerer fir erof.

© Sandra Mélan

An de Klassesäll gesäit et och aneschters aus wéi gewinnt. Fir déi zwee Meter Distanz tëscht de Schüler ze garantéieren, kënnen an de grousse Säll véierzéng Schüler eran an an den anere Säll däerfen dacks net méi wéi siwe Schüler dobanne sinn. Dowéinst hu misse vill Bänken a vill Still erausgeholl ginn. An de Säll, wou d’Pult vum Proff richt virun der éischter Bänk ass, ass och nach Plexiglas installéiert ginn. Do dernieft ass an all Sall Desinfektiounsgel, Seef a Pabeier fir d’Hänn installéiert ginn. Et hu missen nei Dreckskëschte bestallt ginn, déi een ouni Kontakt kann opmaachen.

D‘Infirmièrë vun der Schoul verdeelen den éischte Moie no 8.00 Auer an de Klassen all Schüler eng Enveloppe mat fënnef Masken an zwee Buffen.

D’Stonnepläng sinn och geännert ginn: no all Schoulstonn, déi véierzeg Minutten dauert, ass eng Paus vun zéng Minutten. Ee Mol däerfen d’Schüler an den Haff an awer do däerfe se sech nëmmen an enger bestëmmter Zon ophalen. D’Klasse ginn op d’Pause verdeelt. E Schouldag dauert bis 12.50 Auer.

D’Schüler hunn d’Méiglechkeet eng Frupstut ze bestellen, wou e Sandwich, eng Mëtsch, en Uebst an e Jughurt dran ass. Si kënne sech och eppes vun doheem matbréngen, mä dat muss an enger Pabeiers-oder Plastikstut sinn, déi nach an der Klass ewechgeheit gëtt. D’Haaptmoolzecht sollen d’Schüler am Beschten doheem iessen.

Am Internat vum Fieldgen ginn et och eng Rei nei Bestëmmungen, wéi d'Carole Jacoby, Chargée de Direction vum Internat, erkläert. Déi Intern sinn an Hausgruppe vun zéng agedeelt. Des Gruppe solle sech dann och den Dag iwwer net kräizen. An all Zëmmer schléift just eng Schülerin. Wann déi zwee Meter Distanz net kënnen agehale ginn, dann ass och am Internat eng Mask obligatoresch. An der Kantin gëtt d’Iesse fir si gekacht a fir jiddereen op Plateaue preparéiert, déi si dann op hir Plaz bruecht kréien. Esou gëtt evitéiert, datt déi Intern onnéideg hin an hier rennen an datt onnéideg eppes ugepaakt gëtt. D’Fräizäitaktivitéiten hunn och missen adaptéiert ginn: et gëtt kee Sport gemaach an d’Fitnessgeräter sinn net accessibel.

Fir d’Exame vun de Primaner lafen d’Preparatiounen och elo schonn op Héichtouren, esou Directrice adjointe vum Fieldgen Sylvie Wagner. Fir datt och do déi zwee Meter Distanz tëscht de Schüler kann assuréiert ginn, sinn déi eenzel Schoulbänken an den zwou Sportshalen opgeriicht ginn. Déi vulnerabel Schüler vun den Ofschlossklasse ginn entweder nach méi wäit ewech gesat oder ganz getrennt an en anere Sall gesat. Déi Sportshale sinn an engem separate Gebai an esou hunn d’Primaner dann och kee Kontakt mat den anere Schüler. D’Proffen dinn och eng Mask un, wa se duerch de Sall ginn. Och do steet Gel, fir d’Hänn ze desinfizéieren.

Mat all dëse Mesurë kann d’Gesondheet vun de Schüler an den Enseignante beschtméiglech geschützt ginn.