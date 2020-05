E Sonndeg den Owend géint 22.20 Auer sinn zu Esch am Rond-point Raemerich 2 Autoen net laanschtenee komm.

2 Persoune goufe bei deem Accident liicht blesséiert. D'Pompjeeën an d'Ambulanz vun Esch waren op der Plaz.

Am fréien Owend, géint 17.45 Auer goufe et och en Accident mat 2 Autoen zu Bieles an der route d'Esch. Heibäi gouf eng Persoun liicht verwonnt. D'Ambulanz an d'Pompjeeë vu Suessem/Déifferdeng goufen an den Asaz geruff.