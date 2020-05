D’photovoltaesch Zentralen hätten am Mäerz an Abrëll 60% méi Stroum generéiert, wéi an der selwechter Period am Joer 2018, sou den Energieministère.

Et waren och 42% méi, wéi déi selwecht Period d’lescht Joer.

D’Ursaach fir deen „historesche Peak“ wier engersäits dat ganz sonnegt Wieder. Donieft wier et den Télétravail, deen e positiven Impakt op d‘Demande vu Stroum gehat hätt. De Ministère huet Wëlles bei der Relance vun der Ekonomie besonnesch op d’erneierbar Energien ze setzen.

Offiziellt Schreiwes

Peak historique de l'énergie solaire au Luxembourg

Communiqué par: ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire

La production des centrales photovoltaïques au Luxembourg a atteint un maximum de 12,6 GWh en mars et 20,2 GWh en avril 2020, ce qui représente une augmentation de 60% par rapport à la même période de l'année 2018 et 42% par rapport à 2019.

Fort ensoleillement et essor du photovoltaïque

Les raisons de cette augmentation sont doubles. D'un côté, la situation météorologique était exceptionnelle. En effet, Meteolux a enregistré un temps d'ensoleillement de 306,3 heures en avril, ce qui se situe largement au-dessus de la moyenne de 181,6 heures des années 1981-2010. D'un autre côté, l'augmentation considérable de la puissance installée de panneaux photovoltaïques a joué un rôle accélérateur. Grâce au succès du programme de subventionnement, mis en place l'année dernière, la surface photovoltaïque au Luxembourg a augmenté considérablement par rapport aux années précédentes et la production solaire bat tous les records.

Le télétravail a un impact positif sur notre demande d'électricité

Par ailleurs, il faut constater que la demande d'électricité au Luxembourg a diminué de 28,1% pendant la période de confinement (mi-mars et avril). Dans le secteur tertiaire, et notamment le secteur bancaire, la demande d'électricité a baissé de 27,7%. Même si de nombreux acteurs du secteur tertiaire ont recouru au télétravail, il convient de noter qu'il n'y a eu presque pas d'impact sur la demande d'électricité des ménages pendant cette période : la demande est restée au même niveau que dans les premiers mois de 2020.

« Ces chiffres montrent que le télétravail peut non seulement avoir un potentiel pour mieux concilier famille et travail, améliorer la qualité de l'air, prévenir la congestion et revitaliser la vie villageoise, mais il peut également avoir une influence positive sur notre demande d'électricité. C'est une très bonne nouvelle pour notre politique climatique. Nous avons besoin d'une stratégie et de règles bien définies afin de continuer le développement du télétravail et d'offrir aux salariés les meilleures conditions et sécurités possibles pour l'avenir » précise le ministre de l'Énergie, Claude Turmes.

Miser plus sur les énergies renouvelables pour relancer l'économie

Le plan climat, qui sera adopté bientôt par le conseil de gouvernement, agira comme vecteur d'investissement facilitant une relance verte et accélérant la transition vers la neutralité climatique et vers des écosystèmes sains. Il inclura la voie déjà engagée pour l'expansion des énergies renouvelables au Luxembourg.

« Les énergies renouvelables sont des énergies en essor, participatives et bénéfiques pour l'environnement et notre économie. Il est évident qu'ils doivent jouer un rôle central dans le programme de relance du gouvernement. En accélérant la transition énergétique, nous pouvons en plus renforcer notre résilience et notre indépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles » termine le ministre Claude Turmes.