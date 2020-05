Dat sot den Educatiounsminister, Claude Meisch, bei enger Froestonn op der Facebook-Säit vu senger Partei.

D'Patrone sollten do Versteesdemech hu fir Leit mat Kanner, déi dann eventuell missten e bësse méi spéit moies ufänken, sou de Claude Meisch.

Donieft sot den Educatiounsminister nach um Méindeg, datt manner wéi d'Hallschent vun de Schüler am Fondamental vun engem Encadrement baussent de Schoulstonne bis zur Summervakanz wäerte profitéieren. Dat hätt d'Ëmfro bei den Elteren erginn, déi zanter Mëtt leschter Woch hir Präferenze fir den Encadrement vun hire Kanner sollten uginn.

Vum 25. Mee u mussen d'Schüler am Fondamental nëmmen nach all 2. Woch vun 8 Auer bis 13 Auer an d'Schoul goen, de Rescht kënne si och doheem encadréiert ginn.