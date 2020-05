Wat déi laang Delaien ugeet, bis d’Leit Äntwerten op hir Demandë kruten, dat hätt dorunner geleeën, datt een deels iwwerschwemmt gi wär, sou de Minister.

Dofir hat de Mëttelstandsministère initial no an no eng Rei Nouthëllefen ugekënnegt. Déi 1. Hëllef war eng Indemnitéit vu 5000€ fir Betriber, mat bis zu 9 Mataarbechter, déi vum 16. Mäerz un hu missen zoumaachen. Elo héiert een awer ëmmer méi rose Patronen, déi dës Aide refuséiert kruten. Firwat eigentlech?

De Joaquim Pereira verkeeft Kaffi, Téi a Botzproduiten u Restauranten a Caféen. 6 Wochen, nodeem hie seng Demande agereecht hat, koum de Refus, mat der Erklärung, datt hie säi Betrib net hätt missen zoumaachen.

De Joaquim Pereira huet säi Betrib virun 2 Joer gegrënnt: "Je comprends pas le refus, parce que je ne peux pas travailler, tout le secteur Horesca est fermé, je ne peux pas recevoir de clients chez moi."

Op senger Covid-19-Hotline ass d’House of Entrepreneurship ëmmer méi mat Patrone befaasst, déi Refuse vum Mëttelstandsministère kruten. Dacks wären d’Formulairen net richteg ausgefëllt ginn. Oder awer d’Hëllef net richteg verstanen.

Den Tom Baumert, den Direkter vum House of Entrepreneurship: "Ganz vill Leit hu gemengt, si wieren eligibel, sinn et awer net. Dat läit dorunner, dass Geschäfter hu missen zoumaachen. Aner Betriber eben net. Ganz vill Leit hunn awer do eng Hëllef ugefrot, déi do awer net drënner gefall sinn."

De Mëttelstandsminister Lex Delles: "Ech verstinn, dass deen, deen net huet missen zoumaachen, dass deen och gär Aide wëll. Dofir hu mer jo eng zweet Aide gemaach vu 5.000 Euro an Aidë fir Independanten."

Esou ass de Joaquim fir 3 weider Indemnitéiten eligibel, a kéint am ganze bis zu 11.500€ Hëllefe kréien. Ma de Mann fäert, datt en nees e Refus kritt, a virun allem leeft Zäit him fort.

Och beim Joëlle Roettgers huet et ee Mount gedauert bis d’Äntwert vum Ministère an der Boîte louch. Si huet hir Danzschoul vum 16. Mäerz u missen zoumaachen, krut déi éischt 5000-€-Hëllef awer refuséiert, well si keng Handelsermächtegung huet. D'Joëlle Roettgers huet zanter 1989 eng Danzschoul: "Mir bezuelen TVA, Steieren, grad wéi déi aner Betriber och. Et war ni erfuerdert, datt mer eng Autorisation de Commerce sollten hunn, wéi mer déi Zäit opgemaach hunn a lo kréie mer eben dee Refus."

Et géif méi Leit an der Situatioun wéi d’Joëlle Roettgers, dat huet een an der Lescht am House of Entrepreneurship gemierkt. De Mëttelstandsministère wëll awer hei keen Aen zoudrécken, et wier eng Hëllef, déi sech cibléiert u Leit mat Handelsermächtegung géif riichten. Déi aner kéinten Hëllefe fir Independanten ufroen. De Lex Delles: "Wann een d’Autorisation d’établissement net freet, mécht een natierlech op fir ganz vill Sparte vu Beruffer, déi net reglementéiert sinn. Sou ass ee Volet zum Beispill d’Affekoten oder anerer, déi och keng Autorisation d’établissement hunn an déi also net iwwert de Mëttelstandsministère hei organiséiert sinn."

D’Joëlle Roettgers fält deemno an d’Kategorie vun den Independanten an ass domadder fir maximal 6.500€ Hëllefen eligibel. Dës mussen elo emol ugefrot ginn. Den Ament geet se un hiert Erspuertes, dat se fir d’Pensioun op d’Säit geluecht hat, well se de Betrib erhale wëll.

De Joaquim weess net, ob hien dat packt: "Je ne sais pas... je ne sais pas... si ça continue comme ça, je pense même arrêter."

Wat déi laang Delaien ugeet, bis d’Leit Äntwerten op hir Demandë kruten, dat hätt dorunner geleeën, datt een iwwerschwemmt gi wär vun Ufroen, esou de Mëttelstandsminister. Mëttlerweil hätt ee sech awer informatesch organiséiert, esou datt d’Dossiere méi séier traitéiert géifen. Léich den Accord bis an der Boîte, géif et normalerweis héchstens 5 Deeg dauere bis d’Suen um Kont wieren.