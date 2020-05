Der Gesondheetsministesch no wär dat déi 3. Verdeel-Aktioun vu Masken zanter dem Ufank vun der Pandemie.

"Am Hibléck op d'Reprise vun den Aktivitéite vun den Dokteren an Zänndoktere kritt all Medezinner, dee fräiberufflech schafft, vum Gesondheetsministère 200 chirurgesch Masken": Dat schreift d'Paulette Lenert an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den DP-Deputéierte Carole Hartmann a Claude Lamberty.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum Carole Hartmann a Claude Lamberty

Der Gesondheetsministesch no wär dat déi 3. Verdeelaktioun vu Masken zanter dem Ufank vun der Pandemie. Donieft hätten all d'Zänndokteren zesummen 8.000 Tyvek-Kostümer, 45.000 FFP2-Masken, 500 Visièren, 1.000 Protectiounsbrëller a 45.000 Blusen en vue vun der Reprise kritt. Déi aner dem Virus ausgesate Gesondheetsberuffer kriten, respektiv hätten zum Deel scho Schutzmaterial kritt, soudass och si ënner optimale Sécherhetskonditiounen nees mat hirer Aarbecht missten ufänke kënnen. De Gesondheetsministère hätt awer net wëlles, fir op laang Siicht eng Akafszentral fir de Corps médical ze ginn. Dee misst sech dono selwer organiséieren, sou d'Paulette Lenert.