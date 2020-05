Iwwer 300 Persounen, déi soss keng Problemer haten, hu sech a just engem Mount bei der Caritas gemellt, well se elo déi zwee Enner net méi beienee kréien.

Dat huet d’Hëllefsorganisatioun, déi virun engem Mount eng nei Helpline wéinst dem Coronavirus op d'Been gesat huet, en Dënschdeg de Moien an engem Schreiwes matgedeelt. Déi 300 Leit hätte virun der Kris ëmmer genuch Sue verdéngt, well se kleng Jobs accumuléiert hätten.

D’Caritas hëlleft deene Leit elo zesumme mat den Offices Sociauxen mat enger "Aide financière d’Urgence", déi erméiglecht de Loyer ze bezuelen an an d’Epiceries Sociales Liewensmëttel kafen ze goen. D’Caritas warnt, et misst ee leider dovunner ausgoen, datt nach méi Leit sech wäerten bei hir mellen, fir Hëllef ze kréien.

D'Helpline ass 402131 – 999 oder helpline@caritas.lu





Schreiwes vun der Caritas

Caritas Corona-Helpline : Déjà 300 dossiers ouverts

Un mois après la mise en place de la Caritas Corona-Helpline, force est de constater que les craintes de Caritas Luxembourg se sont avérées être justes. En quelques semaines Caritas Luxembourg a reçu plus de 300 demandes d’aide de personnes qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts à cause de la crise du Coronavirus.

Qui sont les personnes qui contactent la helpline?

La plupart des personnes qui ont contacté la Helpline sont des personnes qui jusqu’à présent n’avaient pas besoin de recourir à l’aide sociale car elles réussissaient à survivre grâce à l’accumulation de petits boulots, aux missions d’intérim à durée limité, aux pourboires qui s’ajoutaient à leur petit salaire, etc. La plupart des personnes s’adressent pour la première fois de leur vie à une organisation caritative. La grande majorité arrive encore à payer le loyer et les factures, mais il ne lui reste ensuite plus rien pour acheter de quoi manger. Certains, se retrouvent dans des situations plus dramatiques, ne pouvant même plus payer leur loyer ou leurs factures. D’autres encore sont en situation irrégulière et n’ont plus aucune ressource du tout. Si tous les secteurs sont touchés, celui de la construction, de la restauration et de l’intérimaire sont particulièrement représentés parmi les personnes qui ont contacté Caritas Luxembourg pour avoir une aide d’urgence.

Quelle est l’aide que reçoivent les personnes?

Caritas Luxembourg leur fournit, en concertation avec l’office social de leur commune, une aide financière d’urgence pour payer leur loyer ou une facture, leur donne accès aux épiceries sociales pour faire leurs courses, distribue à ceux et celles qui ont des besoins spécifiques des bons d’achat, oriente les personnes qui ont des difficultés à se loger vers son service logement et d’autres services compétents, essaie de régulariser la situation de personnes sans-papiers, etc..

Que peut-on s’attendre pour l’avenir?

Malheureusement, Caritas Luxembourg s’attend qu’encore plus de personnes la contactent pour avoir de l’aide. « Beaucoup de personnes avaient quelques petites économies de côté pour les imprévus. Quand celles-ci seront épuisées, et cela ne tardera malheureusement pas à être le cas, ces personnes auront besoin de soutien. » souligne Marie-Josée Jacobs, présidente de Caritas Luxembourg. « Par ailleurs, beaucoup de personnes ne seront touchées que d’ici quelques semaines ou mois, quand les entreprises pour lesquelles elles travaillent ne pourront plus le garder. »

Comment contacter la Corona-Helpline?

La Corona-Helpline peut être contactée via mail helpline@caritas.lu ou par téléphone 40 21 31 – 999. L’aide est fournie en 10 langues.

Caritas Luxembourg tient à remercier tous les donateurs sans lesquels cette action d’aide d’urgence ne serait pas possible.