Géint 14.10 Auer ass an der Zéissenger Strooss an der Stad e Motocyclist gefall, well ee schwaarzen Audi virun him gebremst huet.

Den Auto mat Lëtzebuerger Plack ass dunn awer weidergefuer. Fir Infoen iwwer den Accident gewuer ze ginn, sicht d'Police Zeien ënner der Nummer: 244 40 1000