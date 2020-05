Dat sot den Educatiounsminister en Dënschdeg an der Chamber am Kader vun enger Question élargie vum CSV-Deputéierte Marco Schank zu deem Thema.

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet vun am Ganze 70 bis 80 geschate Selbstmorden d'Joer hei am Land geschwat, woubäi et 10 bis 20 Mol souvill Versich géif ginn.