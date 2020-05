RTL-Informatiounen no huet de Staatsminister Xavier Bettel fir en Donneschdeg am Nomëtten op eng Entrevue zu Senneng invitéiert.

En Dënschdeg haten den OGBL, den LCGB an d'CGFP an engem gemeinsame Communiqué d'Regierung zum Sozialdialog opgefuerdert. Déi dräi grouss repräsentativ Gewerkschaften stéiere sech dorun, datt Mesure wéi d'Aarbechtszäitverlängerung ouni Concertatioun mat de Sozialpartner verlängert gouf an datt si bei wichtege Projete wéi dem Epidemieschutzgesetz net fir hir Meenung gefrot goufen. D'Gewerkschafte misste beim Ausschaffe vun enger Exit-Strategie mat agebonne ginn.