D’Stroossen sinn nees méi voll, de Stau war elo knapp 2 Méint aus eisem Alldag verschwonnen.

"Gesonde Mënscheverstand gefrot"

Och d’Geschäfter hunn dës Woch nees hir Dieren opgemaach. Mam Virolog Prof. Claude Muller diskutéiere mer iwwert Froen, déi sech d’Leit am Alldag stellen.

Exit! An elo? - Episod 1 - Wee an den Alldag

Den Invité

De Prof. Claude P Muller ass Virolog beim Luxembourg Institute of Health. Fir d'Weltgesondheetsorganisatioun beréit hien Regierunge weltwäit am Kampf géint Epidemien.

D’Themen

Wat wësse mir iwwert de Virus?

Dierf den Enkel nees bei d’ Bomi?

Wéi kann ee 6 Leit bei sech heem invitéieren a sech trotzdeem un d’Reegelen halen?

Op wat soll ee beim Shoppen oppassen?

D'Aussoen (3 Beispiller)

“Et ass alles eng Risiko-Reduzéierung. Wann ech de Risiko wëll niddreg halen, géif ech nëmme Leit aus engem Haushalt invitéieren an net gläichzäiteg Leit aus verschiddenen Haushalter.”

“Ech wëll jiddefalls ouni Covid auskommen, bis et ee Vaccin gëtt, da muss een natierlech e bësse méi streng sinn. Do gëtt et da jo och d’Méiglechkeet, mat der Bomi spadséieren ze goen. Praktesch erauszegoen, an dann ass et jo och net esou schwéier, fir do Distanzen ze halen.”

“Jidderee soll entscheeden, wat ee fir sech mécht, awer et sollt een och drun denken, datt wann een et gutt fir sech mécht, een et och gutt fir d’Gesellschaft mécht. Mir si wierklech an engem Boot, wou d’Solidaritéit zielt.”