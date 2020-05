D'Adem huet an engem Schreiwes vun en Donneschdeg de Moie d'Delaie fir d'Demande op Chômage partiel am Kader vun der Corona-Pandemie kommunizéiert.

Betriber, déi wéinst der sanitärer Krise op Kuerzaarbecht mussen zeréckgräifen, mussen d’Demande op de Chômage partiel fir dëse Mount bis den 31. Mee iwwer MyGuichet areechen.

Dee selwechten Datum gëllt fir d’Kuerzzäitaarbecht am Juni. Do kommen awer nëmmen nach déi Betriber a Fro, déi bis den 11. Mee keng Reouverture hunn dierften hunn. All déi aner musse bis Enn Juni iwwer MyGuichet ee geneeën Decompte erageschéckt hunn.

Schreiwes vun der Adem

Dates limites et procédures concernant le chômage partiel pour cause de force majeure (13.05.2020)

Communiqué par: Agence pour le développement de l'emploi (ADEM) L'ADEM informe les entreprises que les dates limites et procédures suivantes ont été retenues pour les demandes de chômage partiel pour cause de force majeure COVID-19: