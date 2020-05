Zanter iwwer 10 Joer funktionéiert d'Zesummenaarbecht vun den Epiceries sociales tëscht Croix-Rouge a Caritas.

Och a Krisenzäite funktionéieren d'Epiceries sociales vu Caritas a Croix-Rouge fir eben déi Mënschen, déi net déi néideg Moyenen hunn, fir an den normale Supermarchéen anzekafen. Leit, déi aktuell am Chômage partiel sinn, kënnen och op dës Hëllef zréckgräifen. Déi lescht Wochen hu vill Mënschen op dës sozial Servicer vu Caritas a Croix-Rouge zeréckgegraff.

Zu Miersch an an den Uertschafte ronderëm sinn et eng 150 Famillen, déi vun der "Epicerie sociale" profitéieren. D'Rout Kräiz geréiert 8 Epicerië fir Leit, déi finanziell Enkpäss hunn. D'Caritas huet der 4. Dës 12 Butteker goufen déi leschten 2 Méint vill sollicitéiert.

Mat der sanitärer Kris goufe verschidden Hygiènesmesuren ausgeschafft. Déi gi vu Supermarchéen applizéiert an och d'Epicerië vum Roude Kräiz an der Caritas hunn dës ëmgesat. Ugefaange mat den Hänn desinfizéieren, wann een an de Buttek erakënnt.

Virun allem ewéi d'Cent-Butteker hir Dieren hu missen zouloossen, hätten d'Epiceries sociales méi Zoulaf kannt. Virun allem d'Caritas-Geschäft an der Stad.

D'Präisser vun den Artikelen an den Epiceries sociales leie bei ronn 1/3 vun de Präisser an anere Supermarchéen. Et ass eng sozial Mesure, fir de Leit an Nout ze hëllefen.