D'Sozialpartner sollte wéinst der krisebedéngter Fermeture vun de Schantercher am Lockdown no gemeinsame Léisungen a méiglechen Adaptatioune sichen.

Dëst fir déi 3 éischt Wochen am August dëst Joer. Well ee sech awer net iwwert déi genee Modalitéiten eens gouf, bleiwen déi üblech Konditioune bestoen an domat bleift et also och beim Congé collectif, wéi mer e bis elo kannt hunn.

No den Ëmsazverloschter duerch d'Corona-Kris, déi d'Vertrieder aus dem Secteur op 60% chiffréieren, hätten d'Baufirmen am léifsten op d'mannst zum Deel de Summer duerchgeschafft, fir e Maximum vun der Zäit eranzehuelen, déi am Lockdown verluer gaangen ass. Duerfir hat d'Patronat de Gewerkschafte proposéiert, fir de Kollektivcongé vun dësem Joer an dat nächst ze verréckelen. Dat gouf awer direkt vun de Gewerkschafte verworf. Grad wéi eng Reduktioun vum Congé ëm eng Woch.

Wéi den LCGB erënnert, hätt een och an der Vergaangenheet Jore gehat, an deene wiederbedéngt bis zu 4 Wochen net hätt kënne geschafft ginn, ouni datt dowéinst de Congé collectif verréckelt gi wier. Vill Mataarbechter géifen och elo schonn Iwwerstonne maachen, fir déi verlueren Zäit eranzehuelen.

PDF: Pressecommuniqué vun der Fédération des artisans

PDF: Pressecommuniqué vum LCGB