Gutt 2 Stonnen souz d'Regierung en Donneschdeg de Mëtteg mat de Vertrieder vun de Gewerkschaften am Schlass zu Senneng beieneen.

CGFP, OGBL an LCGB haten esou eng Reunioun gefuerdert, fir an déi generell Exit-Strategie vun der Regierung mat agebonnen ze ginn. Vill Konkretes, ass bei der Reunioun net erauskomm. D'Gewerkschafte konnten hir Doleancen duerleeën, iwwert déi um Donneschdeg awer nach net am Detail berode gouf.

Kappzerbrieches mécht deenen 3 Syndikater virun Allem dat geplangte Pandemie-Gesetz, wou een onbedéngt wëll mat abezu ginn. En Dënschdeg ass dofir eng weider Reunioun tëscht Regierung an de Gewerkschafte virgesinn. Eng vun den Haaptfuerderunge vu Gewerkschaftssäit bleift e Weiderféiere vum Chômage partiel, wou een awer um Donneschdeg och wéineg Konkretes gewuer gi wär.

Fir den 10. Juni gouf eng weider Reunioun fixéiert, wou en général iwwert d'Exit-Strategie soll berode ginn. Eventuell kéint dës dann och ënnert der Form vun enger Tripartite sinn, wat awer nach net fest stéing. Fir d'Gewerkschafte wier eng Reunioun zu 3, also mam Patronat, op alle Fall den eenzege richtege Wee.

Zanter 16 Auer sëtzen d'Patronatsvertrieder um Donneschdeg eleng mat de Ministeren zu Senneng beieneen.