Kanner kënne sech mam Coronavirus ustiechen. Si hu meeschtens, wann iwwerhaapt, schwaach Symptomer.

Si si warscheinlech manner ustiechend, infizéieren also net sou séier anerer wéi Erwuessener. A si stierwe bal ni um Virus, just ganz seelen.

Dat sot den Donneschdeg de Moien de Professer Rudi Balling, Direkter vum Luxembourg Centre for Systems Biomedecine op der Uni Lëtzebuerg.

Research Luxembourg huet international Etüden zesummegedroen an analyséiert. Den Dr Balling huet dat zesumme mat der Kannerdoktesch Isabel De La Fuente Garcia gemaach.

Iwwer Kanner an de Coronavirus wären nach vill Froen net beäntwert.

De Professer Balling resuméiert, datt fir Kanner de Gesondheetsrisiko wat de Coronavirus ugeet geréng ass, d'Konsequenze vun der Isolatioun wieren awer staark.

Besonnesch an den éischte Jore géifen d'Kanner an der Crèche an an der Spillschoul vill léieren.

De Wëssenschaftler seet weider, datt een d'Educateuren, d'Spillschouls- a Léierpersonal misst besonnesch schützen an testen. Si wiere wéi d'Dokteren an d'Fleegepersonal un der Front a méi staark exposéiert.