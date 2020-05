E Freideg informéiert den Educatiounsminister iwwert d'Reprise am Cycle 1, an de Crèchen an de Centres de compétences fir Kanner mat spezifesche Besoinen.

D'Pressekonferenz gëtt live op RTL.lu iwwerdroen. Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel. Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker. Links RTL-Artikel: Claude Meisch: "500 zousätzlech Persoune ginn an der Schoul gebraucht, 1.000 hu sech gemellt"