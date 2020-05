Am Abrëll hat de Wirtschaftsministère en Opruff zum Thema "StartupsVsCovid19" lancéiert. 29 Projete goufen eragereecht, 15 goufen zeréckbehalen.

Zesumme mat Luxinnovation gouf dës Initiativ an d'Liewe geruff. Jonk a motivéiert Firmen goufen opgeruff, hir Projeten zur Entwécklung vun technologesch baséierte Produiten oder Service ze proposéieren, déi drop ausgeriicht sinn, déi wirtschaftlech, gesondheetlech a gesellschaftlech Suitte vun der Corona-Kris ofzeschwächen oder z'iwwerwannen.

Iwwer 300 Start-ups hate sech gemellt, wouvun 29 Kandidature ausgewielt goufen, déi Uganks Mee virun enger Jury, bestoend aus Vertrieder aus dem Wirtschaftsministère, Luxinnovation, dem Technoport, Luxembourg-City Incubator, dem House of Starups a LHoFT, presentéiert goufen. Um Enn si 15 Projeten iwwreg bliwwen, déi eng finanziell Ënnerstëtzung vu bis zu 150.000 Euro kréien, fir un der Weiderentwécklung kënnen ze schaffen.

PDF: Déi 15 Projeten "StartupsVsCovid19"

Schreiwes vum Ministère de l’Économie / Luxinnovation

Appel à projets «StartupsVsCovid19» du ministère de l'Économie: 15 projets innovants retenus pour lutter contre COVID-19 (15.05.2020)

Communiqué par: ministère de l'Économie / Luxinnovation

Suite à l'appel à projets «StartupsVsCovid19» lancé en avril, 15 solutions innovantes proposées par des start-up dans le cadre de la lutte contre les effets de la crise liée à la pandémie de COVID-19 ont été sélectionnées. Elles recevront un soutien financier pouvant aller jusqu'à 150.000 euros, accordé par le ministère de l'Économie.

Lancé par le ministère de l'Économie, en collaboration avec Luxinnovation, l'appel à projets «StartupsVsCovid19» encourage les jeunes entreprises innovantes à proposer des projets portant sur le développement de produits ou services innovants d'ordre technologique destinés à limiter voire à surmonter les effets économiques, sanitaires ou sociétaux de la crise liée à la pandémie du coronavirus COVID-19.

Au 30 avril, date de clôture de l'appel à projets, plus de 300 start-up avaient répondu à l'appel. Une présélection de 29 dossiers a été faite et des auditions ont été menées début mai par un jury composé de représentants du ministère de l'Économie, de Luxinnovation, du Technoport, du Luxembourg-City Incubator, de la House of Startups et de la Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT).

«Je me réjouis du grand nombre et de la grande qualité des projets soumis», a indiqué le ministre de l'Économie, Franz Fayot. «Cela prouve que notre communauté de start-up est riche de talents et qu'elle est capable de faire preuve d'une capacité d'adaptation et d'innovation remarquables.»

Les 15 projets sélectionnés (voir la liste en annexe) vont désormais être soutenus par un support financier pouvant aller jusqu'à 150.000 euros, accordé par le ministère de l'Économie.

«La réactivité et la créativité des start-up pour proposer des solutions innovantes dans le contexte actuel est signe d'un écosystème mature qui remplit pleinement son rôle de moteur d'innovation pour notre économie, mais aussi notre société et notre système de santé.», se réjouit Sasha Baillie, la CEO de Luxinnovation.

Les porteurs de projets non retenus peuvent toutefois bénéficier d'un accompagnement de la part de Luxinnovation et des autres partenaires de l'écosystème start-up.