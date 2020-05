Mam QR GouvCheck soll et méi einfach sinn ze préiwen, ob en Dokument echt ass oder op d'Donnéeën drop all Stëmmen.

Vum 14. Mee u ginn all d'Casier judiciaire mat engem QR-Code ausgestallt an esou kann ee méi einfach préiwen, ob en Dokument echt ass an ob all d'Donnéeë stëmmen. Dofir muss ee just d'App GouvCheck eroflueden a mat där de Cod scannen.

D'App confirméiert dann, ob et e valabele Code ass an ob d'Donnéeën, déi op der Fiche stinn, och vun enger offizieller Instanz ausgestallt goufen. Esou soll et net méi méiglech sinn, fir e falsche QR-Code op esou een Dokument dropzesetzen.

Nieft dem Casier judiciaire ginn och nach aner Dokumenter vun den Autoritéiten, wéi de Certificat de residence, mam QR- Code vu GouvCheck ausgestallt.

Communiqué du Parquet général – Le code QR GouvCheck désormais disponible sur l’extrait du casier judiciaire

(15.05.2020)

Depuis le 14 mai 2020 l’extrait de casier judiciaire délivré à un particulier ou à une société porte le code QR GouvCheck. L'authenticité d'un extrait de casier judiciaire et l’intégrité des informations présentes sur le document peuvent ainsi désormais être vérifiées gratuitement et en temps réel grâce à un code QR intégré dans le document. Cette possibilité existe pour tous les types de bulletins émis.

Pour vérifier l’authenticité d’un tel document, il faut :

télécharger l’application mobile développé par le Centre des technologies de l’information de l’Etat (CTIE),

ouvrir l’application sur le smartphone ou la tablette équipé d’un appareil photo,

scanner le code QR du document en question.

Si l'application confirme la validité du code QR et si les données affichées correspondent à celles inscrites sur le document, il s’agit d'un document authentique ayant une valeur légale émis par une instance officielle. Il n'est donc pas possible de frauder en utilisant un faux code QR sur le document.

Dans le cas d'un extrait du casier judiciaire, qui est une copie du casier judiciaire tenu sous la responsabilité du Procureur général d’Etat, servant à vérifier le passé pénal d'une personne (physique ou morale), le contrôle du code QR par l’application GouvCheck permet, par exemple, à l'employeur de vérifier l’authenticité du document reçu de la part d’un candidat postulant pour un poste vacant. Comme de plus en plus de candidatures sont soumises sous forme électronique, le futur employeur reçoit rarement le document original émis par le Service du Casier judiciaire, mais seulement un scan de l’extrait du casier judiciaire. Grace à l’application GouvCheck, l’employeur peut désormais à tout moment contrôler s’il dispose d’un document authentique en scannant le code QR GouvCheck y apposé, même s’il ne dispose que d’une copie digitale du document original.

Il est rappelé qu’une demande d’extrait de casier judiciaire peut être introduite en ligne via MyGuichet.lu.