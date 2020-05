E Freideg am Nomëtteg hat den Educatiounsminister Claude Meisch op eng Pressekonferenz invitéiert.

"Mir wëllen e gudden, awer virsiichtege Start, fir all d'Kanner", dat sot den Educatiounsminister e Freideg am fréien Nomëtten op enger Pressekonferenz zur Reprise vun den Aktivitéiten an der Spillschoul, de Crèchen an de Kompetenzzentere fir Schüler mat spezifesche Besoinen. De Claude Meisch huet vun engem enorm wichtege Schrëtt zréck an d'Normalitéit geschwat a sech zouversiichtlech gesot fir déi Reprise an 10 Deeg.

Den Educatiounsminister ass och zouversiichtlech, dass et nom Secondaire och an den anere Klassen a Strukture klappe wäert. En Dënschdeg kréien d'Elteren Detailer iwwert déi sougenannte "Léierwoch".

De Claude Meisch ass sech sécher, dass d'Gemengen och mam zousätzleche Personal d'Betreiung assuréiert kréien.

Well den Accueil an de Schoulen net assuréiert ka ginn, wëll een awer garantéieren, dass d'Kanner vu 7 Auer moies un am Schoulhaff kënne sinn an dass do eng Surveillance wäert sinn. Dat soll den Elteren et méiglech maachen, mat Zäit op der Aarbecht ze sinn.

Fir déi jéngste Schüler soll d'Schoul a klenge Gruppe funktionéieren, déi no banne méi op an no bausse méi zou solle sinn. D'Elteren an d'Léierpersonal ginn do am Detail informéiert.

De Precoce bleift fakultativ.

De Claude Meisch huet e puer mol ënnerstrach, dass Kanner vum Coronavirus manner betraff si wéi déi Grouss.

Wat sinn d'Haaptreegelen?

Wat d'Spillschoul ugeet, wäert et do kee Mond- an Nueseschutz ginn, et gëtt a klenge Gruppe geschafft, dat heescht mat hallwer Klass, déi eng Woch iwwert déi aner, ouni Vermëschung, et soll vill erausgaangen an, wann ee bannena bleiwe muss, d'Material propper gehale ginn.

Och fir d'Crèchë gëlle kleng Gruppen, kee Vermëschen a keng Mask. D'Eltere vu Kanner, déi bis de 25. Mee manner wéi 4 Joer hunn, kënne wielen, ob si weider vum Congé pour raisons familiales profitéiere wëllen, dee bis de 15. Juli ka geholl ginn.

An de Kompetenzzenteren da bleiwen d'Atelieren zou, ma well et do scho ganz kleng Gruppe gëtt, mussen d'Klassen net gedeelt ginn a kënnen d'Schüler all Dag dohi kommen. E Mond- an Nueseschutz gëtt et do och just fir déi Schüler, déi e selwer auskréien.