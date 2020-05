E Freideg viru genee 5 Joer hu sech de Premierminister Xavier Bettel a säi Partner Gauthier Destenay op der Stater Gemeng bestuet.

Den 1. Januar 2015 gouf d'gläichgeschlechtlecht Bestietnis an d'Adoptioun fir homosexuell Koppele legaliséiert. E puer Méint drop huet de Premier Xavier Bettel säi laangjärege Partner, de belschen Architekt Gauthier Destenay, bestuet. Dat war deemools eng Exceptioun ënnert de Staatscheffen an der Europäescher Unioun.

D'Zeremonie gouf vun der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer gehalen. Déi international Press war mat um Rendez-vous an 200 Gäscht waren op d'Hochzäit agelueden, dorënner de belsche Premierminister Charles Michel an de Journalist Stéphane Bern.

Seng sexuell Orientéierung huet de Xavier Bettel net verstoppt an hie setzt sech géint d'Homophobie a fir d'Rechter vun der LGBTQ+ Communautéit an.

Tëscht 2015 an 2019 hu sech dem Statec no am Grand-Duché 219 gläichgeschlechtlech Koppele bestuet. Lëtzebuerg ass donieft vir bäi um sougenannte "Rainbow Index 2020", dem Klassement vun de Rechter vun den LGBTQ+. De Grand-Duché ass op der 3. Plaz vun 49 europäesche Länner.

Communiqué

IDAHOBIT 2020 – Déclaration du gouvernement à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie, l'interphobie et la transphobie (15.05.2020)

Communiqué par: ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région

En date du 15 mai 2020, le gouvernement a adopté la déclaration IDAHOBIT 2020 en vue de la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie, l'interphobie et la transphobie (International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia and Transphobia - IDAHOBIT).

Cette journée, qui vise à promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre la violence et la discrimination envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), est célébrée depuis 2005 tous les ans en date du 17 mai.

Les déclarations y afférentes sont habituellement proposées aux États membres du Conseil de l'Europe dans le cadre du Forum IDAHOT. En raison de la pandémie COVID-19, le Forum IDAHOBIT, prévu cette année à Londres, a été postposé. Dans ce contexte et en tant que coordinatrice des politiques promouvant les droits des personnes LGBTI, la ministre de la Famille et de l'Intégration Corinne Cahen a proposé de réitérer l'engagement gouvernemental dans la lutte contre toutes les formes de discrimination envers les personnes LGBTI dans le cadre d'une déclaration gouvernementale.

La ministre s'est félicitée de l'adoption de la déclaration qui rappelle les efforts continus du gouvernement luxembourgeois tant au niveau national, qu'aux niveaux européen et international et met en évidence les développements positifs récents au niveau du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne.

La ministre a souligné que des efforts incessants doivent être entrepris à tous les niveaux afin de faire progresser les droits des personnes LGBTI, surtout en temps de crise.

Cette position est également reflétée dans la déclaration gouvernementale:

«Dans cette situation exceptionnelle, il est primordial que le Luxembourg continue son combat national, européen et international pour une société dans laquelle l'égalité est respectée en tant que valeur fondamentale et droit humain.» (extrait de la déclaration gouvernementale)

Le gouvernement a aussi saisi cette occasion pour remercier tous les acteurs engagés dans la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTI. Ils sont invités à élever leurs voix à l'occasion de la journée IDAHOBIT 2020 et de rendre ainsi hommage au thème ce cette année et de « briser le silence ».

Le Luxembourg – un des leaders européens en matière d'égalité LGBTI

En date du 14 mai, ILGA Europe – une organisation parapluie regroupant presque 600 associations défendant les droits des personnes LGBTI en Europe et en Asie centrale – a dévoilé l'onzième édition de la Rainbow Map.

Cet outil évalue les lois et politiques en matière d'égalité des personnes LGBTI de quarante-neuf pays européens. Les pays sont classés sur une échelle allant de 0% (violations flagrantes des droits de l'homme, discrimination) à 100% (respect des droits de l'homme, pleine égalité).

Le classement se fait sur la base des lois et des politiques qui ont un impact direct sur les droits humains des personnes LGBTI dans six catégories: égalité et non-discrimination; famille; crimes et discours haineux; reconnaissance juridique du genre et intégrité physique; espace de la société civile; et asile.

Le Luxembourg a reçu le même score que la Belgique (73%) et occupe la troisième place du classement pour la deuxième année consécutive.