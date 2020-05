Dat mellt den 112.

Wéi et am Bulletin vum 112 heescht, koum et um kuerz virun 12 Auer e Freideg zu engem ongewéinlechen Accident.

Zu Jonglënster an der Lëtzebuerger Strooss ass en Automobilist aus bis ewell nach ongekläerte Grënn an e Geschäft gerannt.

Eng Persoun gouf dobäi blesséiert.