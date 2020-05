Am Secteur Alimentatioun hunn der vill d'Dier net missten zouspären, ma trotzdeem sinn d'Lächer an de Keese bei verschiddene grouss.

Besonnesch fir déi, déi am Beräich "Événementiel" schaffen, wier et eng schwiereg Zäit. D'Butteker sinn nees op, d'Stater Groussgaass ass nees belieft, de Mask gehéiert zum Stadbild.

Secteur Alimentatioun / Rep. Pit Everling

Mir waren an der eelster Metzlerei vum Land op Besuch, déi grad ewéi d'Bäckereie jo net huet missten zoumaachen.

Datt d'Metzlerei huet dierften opbleiwen, géing net heeschen, datt d'Recetten op normalem Niveau bliwwe wieren, seet d'Anne Kaiffer, Porte-Parole vun der Confederatioun "Liewensmëttelhandwierk".

"Och beim Bäcker gëtt et deels Abousse vu 50 bis 70%, well déi ganz Consommatioun ronderëm ewechgefall ass.

De Kaffi, de Sandwich, d'Mëttesmenuen."

Wéinst dem Teletravail wieren och manner Leit an der Stad, anerer hätten net onbedéngt Loscht, fir de Büro ze verloossen an eppes sichen ze goen. Besonnesch haart trëfft d'Corona-Kris awer d'Traiteuren, déi vu grousse Fester liewen, där jo keng dierfe sinn.

"Leit, déi vill rausfueren a liwweren, deenen hire Fuerpark an hiert Material steet, d'Chauffeure ginn net onbedéngt gebraucht. Fir verschiddener gesäit et ganz hefteg aus."

Et sinn zum Beispill si, déi zousätzlech missten ënnert d'Äerm gegraff kréien, well hir Aktivitéiten nach méintelaang wäerten impaktéiert sinn.

D'Horesca waart jo op d'Reouverture. Och d'Consommatiounssaloen an de Patisserië sollten lo nees opgoen, fënnt d'Anne Kaiffer.

"Mir si prett. Jiddereen huet seng Mesurë geholl a weess, wéi e sech soll organiséieren. Dat wär och en éischte Schrëtt, fir d'Leit drun ze gewinnen, fir sech nees méi no ze sinn, sech awer op Distanz méi no ze sinn."

Mat strengen Hygiènesvirschrëfte wier ee souwisou vertraut am Secteur. D'Personal géing gutt schaffen an och d'Clienten hätte vill Gedold a wiere ganz disziplinéiert. D'Organisatioun hannert de Kulisse wier natierlech net ëmmer einfach an dat géing wuel nach eng Zäit daueren. D'Kris wäert den Alimenatiounssecteur op alle Fall veränneren, vläicht net just zum negativen, wann een un d'Verhale vum Konsument denkt.

"Et ass net méi, datt d'Leit Bio-Kiwi aus Neiséiland mussen hunn."

Nee, d'Leit wieren nees bereet, méi lokal a regional ze kafen, an dat wier schéin ze gesinn, sou nach d'Anne Kaiffer.